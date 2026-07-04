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Чемпионат мира
04 июля 2026, 18:45 | Обновлено 04 июля 2026, 19:01
1283
3

Легенда Парагвая: «Сборная сыграет не с Францией, а с командой Африки»

Чилаверт высказался о нынешней сборной Франции

04 июля 2026, 18:45 | Обновлено 04 июля 2026, 19:01
1283
3 Comments
Легенда Парагвая: «Сборная сыграет не с Францией, а с командой Африки»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный в прошлом парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт отметился скандальным высказыванием перед матчем ЧМ-2026 между Парагваем и Францией.

«В 1998 году мы на чемпионате мира играли против сборной Франции, а сейчас Парагвай будет играть против команды Африки», – сказал Чилаверт.

Матч состоится 5 июля, начало в 00:00.

Победитель встречи Парагвай – Франция в следующем раунде сыграет против Канады или Марокко.

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Хосе Луис Чилаверт сборная Парагвая по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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І що він не так сказав?
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Наполовину, все ж таки там і етнічні французи є
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