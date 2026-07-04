Чемпионат мира04 июля 2026, 18:45 | Обновлено 04 июля 2026, 19:01
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Легенда Парагвая: «Сборная сыграет не с Францией, а с командой Африки»
Чилаверт высказался о нынешней сборной Франции
04 июля 2026, 18:45 | Обновлено 04 июля 2026, 19:01
1283
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Известный в прошлом парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт отметился скандальным высказыванием перед матчем ЧМ-2026 между Парагваем и Францией.
«В 1998 году мы на чемпионате мира играли против сборной Франции, а сейчас Парагвай будет играть против команды Африки», – сказал Чилаверт.
Матч состоится 5 июля, начало в 00:00.
Победитель встречи Парагвай – Франция в следующем раунде сыграет против Канады или Марокко.
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Комментарии 3
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І що він не так сказав?
Наполовину, все ж таки там і етнічні французи є
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