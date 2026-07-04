Легенда Парагвая: «Сборная сыграет не с Францией, а с командой Африки»

Известный в прошлом парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт отметился скандальным высказыванием перед матчем ЧМ-2026 между Парагваем и Францией.

«В 1998 году мы на чемпионате мира играли против сборной Франции, а сейчас Парагвай будет играть против команды Африки», – сказал Чилаверт.

Матч состоится 5 июля, начало в 00:00.

Победитель встречи Парагвай – Франция в следующем раунде сыграет против Канады или Марокко.