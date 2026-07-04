Лионель Месси забил 20-й гол на мундиалях

В матче с Кабо-Верде (3:2) Лионель Месси продлил свою рекордную забивную серию на чемпионатах мира, начавшуюся в 1/8 финала ЧМ-2022, до 8 игр. При этом он довел счет своих голов на мундиалях до 20, первым достигнув этого рубежа. По 7 мячей Лионель забил на ЧМ-2022 и ЧМ-2026, 4 – на ЧМ-2014, по 1 – на ЧМ-2006 и ЧМ-2018.

К слову, укрепили свои позиции в бомбардирском рейтинге после матчей 1/8 финала еще три футболиста. Француз Килиан Мбаппе, сделавший три дубля на нынешнем турнире, с 18 голами занимает 2-е место, англичанин Гарри Кейн с 13 – 7-е, а португалец Криштиану Роналду с 11 – 11-е.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ