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Чемпионат мира
04 июля 2026, 17:07 | Обновлено 04 июля 2026, 17:50
304
0

Лионель Месси забил 20-й гол на мундиалях

Аргентинец пишет историю

04 июля 2026, 17:07 | Обновлено 04 июля 2026, 17:50
304
0
Лионель Месси забил 20-й гол на мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче с Кабо-Верде (3:2) Лионель Месси продлил свою рекордную забивную серию на чемпионатах мира, начавшуюся в 1/8 финала ЧМ-2022, до 8 игр. При этом он довел счет своих голов на мундиалях до 20, первым достигнув этого рубежа. По 7 мячей Лионель забил на ЧМ-2022 и ЧМ-2026, 4 – на ЧМ-2014, по 1 – на ЧМ-2006 и ЧМ-2018.

К слову, укрепили свои позиции в бомбардирском рейтинге после матчей 1/8 финала еще три футболиста. Француз Килиан Мбаппе, сделавший три дубля на нынешнем турнире, с 18 голами занимает 2-е место, англичанин Гарри Кейн с 13 – 7-е, а португалец Криштиану Роналду с 11 – 11-е.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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