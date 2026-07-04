Рыбакина получила багет от 27-й ракетки и вылетела с Уимблдона
Вторая ракетка мира уступила Элизе Мертенс в двух сетах в матче 1/16 финала
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина завершила выступления на Уимблдоне-2026.
Рыбакина разгромно проиграла бельгийской теннисистке Элизе Мертенс (WTA 27) в двух сетах за 1 час и 38 минут, получив багет во второй партии – 6:7 (4:7), 1:6.
Счет очных встреч соперниц – 7:2 в пользу Рыбакиной.
Рыбакина второй год подряд проиграла в 1/16 финала Уимблдонского турнира. В 2022 году казахстанская теннисистка становилась чемпионкой травяного мейджора.
Для бельгийской теннисистки это первая победа над топ-10 на травяном покрытии.
В 1/8 финала Мертенс сыграет с Марией Боузковой.
Уимблдон-2026. Трава, 1/16 финала
Элизе Мертенс [25] – Елена Рыбакина [2] – 7:6 (7:4), 6:1
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