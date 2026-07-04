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  4. Рыбакина получила багет от 27-й ракетки и вылетела с Уимблдона
Уимблдон
04 июля 2026, 16:44 | Обновлено 04 июля 2026, 16:55
1362
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Рыбакина получила багет от 27-й ракетки и вылетела с Уимблдона

Вторая ракетка мира уступила Элизе Мертенс в двух сетах в матче 1/16 финала

04 июля 2026, 16:44 | Обновлено 04 июля 2026, 16:55
1362
7 Comments
Рыбакина получила багет от 27-й ракетки и вылетела с Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
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Вторая ракетка мира Елена Рыбакина завершила выступления на Уимблдоне-2026.

Рыбакина разгромно проиграла бельгийской теннисистке Элизе Мертенс (WTA 27) в двух сетах за 1 час и 38 минут, получив багет во второй партии – 6:7 (4:7), 1:6.

Счет очных встреч соперниц – 7:2 в пользу Рыбакиной.

Рыбакина второй год подряд проиграла в 1/16 финала Уимблдонского турнира. В 2022 году казахстанская теннисистка становилась чемпионкой травяного мейджора.

Для бельгийской теннисистки это первая победа над топ-10 на травяном покрытии.

В 1/8 финала Мертенс сыграет с Марией Боузковой.

Уимблдон-2026. Трава, 1/16 финала

Элизе Мертенс [25] – Елена Рыбакина [2] – 7:6 (7:4), 6:1

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Елена Рыбакина Элизе Мертенс Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Ой лишенько, що сі діє в тому Лондоні, що сі діє... Рибакіна, Свьонтек - фаворитки букмекерів з нижньої частини сітки летять сьогодні з турніру зі свистом, як корки від шампанського. А на цьому фоні з якоїсь безодні безнадійності виринула Паоліні і заграла як у найкращі часи)
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Ще не вечір, там ще полька бублика може отримати за компанію подругам
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0
вечериночка без бульбы и рыбы одновременно
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-1
Мені здається хтось із чешок ,або Гауф будуть переможцями цього турніру.
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