Рыбакина получила багет от 27-й ракетки и вылетела с Уимблдона

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина завершила выступления на Уимблдоне-2026.

Рыбакина разгромно проиграла бельгийской теннисистке Элизе Мертенс (WTA 27) в двух сетах за 1 час и 38 минут, получив багет во второй партии – 6:7 (4:7), 1:6.

Счет очных встреч соперниц – 7:2 в пользу Рыбакиной.

Рыбакина второй год подряд проиграла в 1/16 финала Уимблдонского турнира. В 2022 году казахстанская теннисистка становилась чемпионкой травяного мейджора.

Для бельгийской теннисистки это первая победа над топ-10 на травяном покрытии.

В 1/8 финала Мертенс сыграет с Марией Боузковой.

Уимблдон-2026. Трава, 1/16 финала

Элизе Мертенс [25] – Елена Рыбакина [2] – 7:6 (7:4), 6:1