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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 17:29 | Обновлено 04 июля 2026, 17:43
757
0

Динамо рассказало о состоянии Ярмоленко и новичке команды

Андрей и новичок Мунгенге работают отдельно

04 июля 2026, 17:29 | Обновлено 04 июля 2026, 17:43
757
0
Динамо рассказало о состоянии Ярмоленко и новичке команды
ФК Динамо Киев
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В пятницу Динамо провело последний контрольный матч на сборе в Австрии, а в субботу команда получила выходной день. Однако ряд игроков работают по отдельной программе.

Для части футболистов тренерский штаб организовал отдельное занятие. На поле работали Андрей Ярмоленко, новичок команды – французский нападающий Пьер Мунгенге, а также игроки, не участвовавшие во вчерашнем спарринге.

Пьер Мунгенге продолжает знакомиться с новым коллективом и постепенно адаптироваться к требованиям тренерского штаба. Нападающий выполнял беговую работу, а также упражнения с мячом. По индивидуальной программе занимался и Андрей Ярмоленко, также сочетавший беговые упражнения с работой с мячом.

Для остальных футболистов день был посвящен восстановлению после контрольной встречи с ЛАСКом, чтобы с новыми силами продолжить подготовку к новому сезону.

Уже завтра команда вернется в привычный режим работы. У динамовцев предварительно запланированы две тренировки: одна состоится на футбольном поле, другая – в тренажерном зале.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Пьер Мунгенге Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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