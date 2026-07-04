Динамо рассказало о состоянии Ярмоленко и новичке команды

В пятницу Динамо провело последний контрольный матч на сборе в Австрии, а в субботу команда получила выходной день. Однако ряд игроков работают по отдельной программе.

Для части футболистов тренерский штаб организовал отдельное занятие. На поле работали Андрей Ярмоленко, новичок команды – французский нападающий Пьер Мунгенге, а также игроки, не участвовавшие во вчерашнем спарринге.

Пьер Мунгенге продолжает знакомиться с новым коллективом и постепенно адаптироваться к требованиям тренерского штаба. Нападающий выполнял беговую работу, а также упражнения с мячом. По индивидуальной программе занимался и Андрей Ярмоленко, также сочетавший беговые упражнения с работой с мячом.

Для остальных футболистов день был посвящен восстановлению после контрольной встречи с ЛАСКом, чтобы с новыми силами продолжить подготовку к новому сезону.

Уже завтра команда вернется в привычный режим работы. У динамовцев предварительно запланированы две тренировки: одна состоится на футбольном поле, другая – в тренажерном зале.