Мохамед САЛАХ: «Играю через боль, но Египет творит историю на ЧМ»

Форвард сборной Египта Мохамед Салах оценил непростую победу над Австралией по пенальти в матче плей-офф ЧМ-2026.

«Это невероятные ощущения, просто невероятные. Я горжусь тем, играю в футболке сборной, ничто не вызывает у меня большей гордости. Один из самых лучших дней в моей жизни, мы творим историю. Я пытался выкладываться по полной и играть даже через боль, потому что это то, что я делаю для своей страны. Я горжусь ребятами».

«Я говорю молодым ребятам: наслаждайтесь моментом. Мы не можем воспринимать это как должное. Это момент, которым стоит насладиться», – сказал Салах.

В следующем раунде команда сыграет против Аргентины.