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  4. Мохамед САЛАХ: «Играю через боль, но Египет творит историю на ЧМ»
Чемпионат мира
04 июля 2026, 17:21 | Обновлено 04 июля 2026, 17:43
460
0

Мохамед САЛАХ: «Играю через боль, но Египет творит историю на ЧМ»

Команда одержала очередную победу

04 июля 2026, 17:21 | Обновлено 04 июля 2026, 17:43
460
0
Мохамед САЛАХ: «Играю через боль, но Египет творит историю на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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Форвард сборной Египта Мохамед Салах оценил непростую победу над Австралией по пенальти в матче плей-офф ЧМ-2026.

«Это невероятные ощущения, просто невероятные. Я горжусь тем, играю в футболке сборной, ничто не вызывает у меня большей гордости. Один из самых лучших дней в моей жизни, мы творим историю. Я пытался выкладываться по полной и играть даже через боль, потому что это то, что я делаю для своей страны. Я горжусь ребятами».

«Я говорю молодым ребятам: наслаждайтесь моментом. Мы не можем воспринимать это как должное. Это момент, которым стоит насладиться», – сказал Салах.

В следующем раунде команда сыграет против Аргентины.

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Мохамед Салах сборная Египта по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: ФИФА
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