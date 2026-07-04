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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Им оформят билеты домой. Это незаслуженная победа»
Чемпионат мира
04 июля 2026, 18:51 |
1271
0

ШОВКОВСКИЙ: «Им оформят билеты домой. Это незаслуженная победа»

Известный тренер – о матче Парагвай – Франция

04 июля 2026, 18:51 |
1271
0
ШОВКОВСКИЙ: «Им оформят билеты домой. Это незаслуженная победа»
ФК Динамо. Александр Шовковский
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Известный украинский тренер и вратарь Александр Шовковский поделился своими мыслями о матче 1/8 финала Парагвай — Франция.

«Сборная Парагвая уже превзошла ожидания. В начале турнира команду Густаво Альфаро разгромили США (1:4). Затем парагвайцы с минимальным счётом и незаслуженно обыграли Турцию (1:0), хотя нанесли лишь два удара в створ ворот против 32 попыток соперника. В заключительном туре группового этапа команда сыграла в прагматичный футбол против Австралии, завершив встречу нулевой ничьей, которая устроила обе стороны. В плей-офф Парагвай снова сделал ставку на оборону, а великолепная игра голкипера Хиля в основное время и серии пенальти позволила Парагваю пробиться в 1/8 финала.

Не последнюю роль сыграла и крайне неубедительная игра немецкой сборной, футболисты которой, словно горячую картошку, передавали друг другу право пробить шестой пенальти.

Команда Дидье Дешама играла в финалах двух последних чемпионатов мира, умеет распределять силы на весь турнир и не допускает недооценки. Футболисты сборной Франции получат удовольствие от игры и без проблем оформят билеты домой команде Парагвая», – отметил Шовковский.

Матч Парагвай – Франция состоится 5 июля в 00:00 по киевскому времени.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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