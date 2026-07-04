Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) выступит в 1/16 финала Уимблдонского турнира 2026.

В третьем круге украинка сыграет против американки Эммы Наварро (WTA 26).

Встреча теннисисток состоится первым запуском на корте №2. Поединок начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву.

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Марта и Эмма четырежды играли между собой. Американка выиграла все четыре встречи.

Победительница поединка в 1/8 финала встретится либо с Дарьей Снигур, либо с Эшлин Крюгер.

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