Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Уимблдона-2026
4 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) выступит в 1/16 финала Уимблдонского турнира 2026.
В третьем круге украинка сыграет против американки Эммы Наварро (WTA 26).
Встреча теннисисток состоится первым запуском на корте №2. Поединок начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву.
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Марта и Эмма четырежды играли между собой. Американка выиграла все четыре встречи.
Победительница поединка в 1/8 финала встретится либо с Дарьей Снигур, либо с Эшлин Крюгер.
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