Бартулович об игре в команде с Модричем: «Не верил, что он выиграет ЗМ»

Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович поделился своими мыслями о знаменитом соотечественнике Луке Модриче.

По словам специалиста, они знакомы с 15 лет, так как вместе играли за юношеские сборные Хорватии.

«Во-первых, он очень талантливый парень, футболист. Во-вторых – это его характер и трудолюбие. Он всегда хочет побеждать и всегда хочет [быть лучшим]», – пояснил тренер.

При этом, обсуждая их совместную игру в юношеской сборной, Бартулович добавил, что раньше не видел в Модриче игрока, который в будущем выиграет «Золотой мяч».