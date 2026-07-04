Бартулович об игре в команде с Модричем: «Не верил, что он выиграет ЗМ»
Младен и Лука знакомы с 15 лет
Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович поделился своими мыслями о знаменитом соотечественнике Луке Модриче.
По словам специалиста, они знакомы с 15 лет, так как вместе играли за юношеские сборные Хорватии.
«Во-первых, он очень талантливый парень, футболист. Во-вторых – это его характер и трудолюбие. Он всегда хочет побеждать и всегда хочет [быть лучшим]», – пояснил тренер.
При этом, обсуждая их совместную игру в юношеской сборной, Бартулович добавил, что раньше не видел в Модриче игрока, который в будущем выиграет «Золотой мяч».
«Мы видели, какой он футболист. Сильный. Но я не мог тогда и подумать, что он выиграет «Золотой мяч». Однако он был супер, с ним было удобно играть», – признался Младен.
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