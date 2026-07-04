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  4. Бартулович об игре в команде с Модричем: «Не верил, что он выиграет ЗМ»
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04 июля 2026, 12:42 |
231
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Бартулович об игре в команде с Модричем: «Не верил, что он выиграет ЗМ»

Младен и Лука знакомы с 15 лет

04 июля 2026, 12:42 |
231
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Бартулович об игре в команде с Модричем: «Не верил, что он выиграет ЗМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич
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Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович поделился своими мыслями о знаменитом соотечественнике Луке Модриче.

По словам специалиста, они знакомы с 15 лет, так как вместе играли за юношеские сборные Хорватии.

«Во-первых, он очень талантливый парень, футболист. Во-вторых – это его характер и трудолюбие. Он всегда хочет побеждать и всегда хочет [быть лучшим]», – пояснил тренер.

При этом, обсуждая их совместную игру в юношеской сборной, Бартулович добавил, что раньше не видел в Модриче игрока, который в будущем выиграет «Золотой мяч».

«Мы видели, какой он футболист. Сильный. Но я не мог тогда и подумать, что он выиграет «Золотой мяч». Однако он был супер, с ним было удобно играть», – признался Младен.

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Младен Бартулович Лука Модрич сборная Хорватии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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У юного Модрича була голова на плечах. Так само тоді виділявся іспанець Давід Сільва, який шикарно бачив поле вже у юніорських і юнацьких командах Іспанії. Хорвату ще пощастило вирвать ЗМ у Мессі з КР
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