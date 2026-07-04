Дарио СРНА: «Такого игрока больше не будет. Он – невероятный, уникальный»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился мнениями относительно своего легендарного соотечественника – капитана сборной Хорватии Луки Модрича.

«Лука – невероятный. В 40 лет играть так в матче чемпионата мира – это нечто особенное. Но Луку уже ничего не удивляет. Он обладает качеством, интеллектом и необычным пониманием игры. Ему не нужно бегать как 20-летнему, потому что он все видит раньше всех. Поэтому он продолжает оставаться решающим игроком на этом уровне.

Лука Модрич – один из величайших спортсменов в истории Хорватии. Для нашего футбола он символ таланта, скромности, самопожертвования и лидерства. Он изменил представление мира о хорватском футболе. Для многих молодых футболистов страны он является образцом для подражания не только всем своим достижениям, но и благодаря своему поведению, игре и тому, как он представляет Хорватию.

Другого Модрича не будет... потому что Лука уникален. Но Хорватии не нужно искать его копию; нам нужно продолжать развивать футболистов с индивидуальностью, талантом и амбициями. Да, есть очень перспективное новое поколение. Сучич, Батурина, Вушкович, Гвардиол, Матанович и другие демонстрируют, что у хорватского футбола есть будущее. Это игроки с большим потенциалом и мужеством. А это очень важно на самом высоком международном уровне», – сказал Дарио Срна в интервью Marca.

Ранее Срна назвал полузащитника сборной Украины очень особенным игроком.