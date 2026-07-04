Бартулович объяснил, почему считает Украину родной для себя страной
Семья и дом навсегда изменили мнение хорвата
Бывший игрок ряда украинских клубов, а ныне главный тренер «Харькова» Младен Бартулович рассказал, как он привязался к Украине.
– Когда ты почувствовал, что Украина становится для тебя такой родной страной?
– Ну, когда появились жена, ребенок, родилась дочь, когда у тебя есть свой дом в Украине, тогда уже не хочется никуда. Ты здесь чувствуешь себя хорошо. И вот здесь я это почувствовал.
– У тебя никогда не закрадывались мысли все-таки взять семью и уехать, например, жить в Хорватию, вернуться домой?
– Ну, конечно, мы много об этом говорили. Но уезжали только один раз, на отдых, и потом снова вернулись.
Бартулович в Украине играл за «Днепр», «Кривбасс», «Арсенал» К, «Волынь», «Ворсклу» и «Ингулец». После завершения игровой карьеры хорват работал в тренерских штабах «Ингульца» и «Зари». В 2025 году он возглавил «Металлист 1925».
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