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  4. Бартулович объяснил, почему считает Украину родной для себя страной
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 13:33 |
595
0

Бартулович объяснил, почему считает Украину родной для себя страной

Семья и дом навсегда изменили мнение хорвата

04 июля 2026, 13:33 |
595
0
Бартулович объяснил, почему считает Украину родной для себя страной
ФК Заря. Младен Бартулович
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Бывший игрок ряда украинских клубов, а ныне главный тренер «Харькова» Младен Бартулович рассказал, как он привязался к Украине.

Когда ты почувствовал, что Украина становится для тебя такой родной страной?

– Ну, когда появились жена, ребенок, родилась дочь, когда у тебя есть свой дом в Украине, тогда уже не хочется никуда. Ты здесь чувствуешь себя хорошо. И вот здесь я это почувствовал.

– У тебя никогда не закрадывались мысли все-таки взять семью и уехать, например, жить в Хорватию, вернуться домой?

– Ну, конечно, мы много об этом говорили. Но уезжали только один раз, на отдых, и потом снова вернулись.

Бартулович в Украине играл за «Днепр», «Кривбасс», «Арсенал» К, «Волынь», «Ворсклу» и «Ингулец». После завершения игровой карьеры хорват работал в тренерских штабах «Ингульца» и «Зари». В 2025 году он возглавил «Металлист 1925».

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Младен Бартулович Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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