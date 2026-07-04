БОГДАНОВ: «Кварцяный сказал мне: «Пошел на...!» Я развернулся и ушел»

Бывший игрок «Волыни» Андрей Богданов рассказал об отношениях с экс-тренером команды Виталием Кварцяным.

«После матча (мы там проиграли 0:5, а меня ещё удалили на последних минутах) едем домой. Все сели в автобус, а я ещё иду. Кварц [Виталий Кварцяный] начинает искать меня под сиденьем. Говорит: «А где Богданов? Где он?» Ему отвечают: «Да он вон уже идёт». Я подхожу к автобусу, а он сразу: «Пошёл на...!» Ну я развернулся и ушел», – вспомнил экс-футболист.

Богданов признал, что Кварцяный много помогал игрокам «Волыни», но иногда вел себя просто невыносимо.

«Все знали, какой Кварцяный человек за пределами поля. Он поможет, сделает всё, что нужно. Но эти его эмоциональные вспышки... В какой-то момент я уже просто не выдержал, когда он разогнал большинство опытных футболистов. Остались я и Олег Герасимюк. А он молодых – по восемь-девять человек – ставит в состав. Я говорю: «Да это же не будет командой». Нереально так играть. Он ещё начал меня обвинять, так что я в конце концов сказал: «Всё, до свидания, я забираю документы и ухожу», – пояснил Андрей.

Богданов выступал в составе «Волыни» в сезоне 2015/16. Он успел принять участие в 17 матчах первой команды, но результативными действиями не отличился.