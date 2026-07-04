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Чемпионат мира
04 июля 2026, 12:16 | Обновлено 04 июля 2026, 13:08
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Колумбия в пятый раз победила африканскую сборную на чемпионатах мира

Победа над Ганой стала для колумбийцев лишь второй в плей-офф мундиалей

04 июля 2026, 12:16 | Обновлено 04 июля 2026, 13:08
99
0
Колумбия в пятый раз победила африканскую сборную на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Колумбии одержала 12-ю победу на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Ганы (1:0).

5 из этих 12 побед были одержаны колумбийцами в матчах против африканских сборных.

Победы сборной Колумбии над африканскими сборными на чемпионатах мира (5)

  • 2026: Гана – 1:0
  • 2026: ДР Конго – 1:0
  • 2018: Сенегал – 1:0
  • 2014: Кот-д'Ивуар – 2:1
  • 1998: Тунис – 1:0

Единственной африканской сборной, которую не смогли победить колумбийцы на мировых первенствах, был Камерун в 1990 году (1:2).

Также отметим тот факт, что эта победа сборной Колумбии стала лишь второй в ее истории в матчах плей-офф чемпионатов мира:

  • 2026: 1/16 финала, Гана – 1:0
  • 2014: 1/8 финала, Уругвай – 2:0
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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