Колумбия в пятый раз победила африканскую сборную на чемпионатах мира

Сборная Колумбии одержала 12-ю победу на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Ганы (1:0).

5 из этих 12 побед были одержаны колумбийцами в матчах против африканских сборных.

Победы сборной Колумбии над африканскими сборными на чемпионатах мира (5)

2026: Гана – 1:0

2026: ДР Конго – 1:0

2018: Сенегал – 1:0

2014: Кот-д'Ивуар – 2:1

1998: Тунис – 1:0

Единственной африканской сборной, которую не смогли победить колумбийцы на мировых первенствах, был Камерун в 1990 году (1:2).

Также отметим тот факт, что эта победа сборной Колумбии стала лишь второй в ее истории в матчах плей-офф чемпионатов мира: