Колумбия в пятый раз победила африканскую сборную на чемпионатах мира
Победа над Ганой стала для колумбийцев лишь второй в плей-офф мундиалей
Сборная Колумбии одержала 12-ю победу на чемпионатах мира.
Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Ганы (1:0).
5 из этих 12 побед были одержаны колумбийцами в матчах против африканских сборных.
Победы сборной Колумбии над африканскими сборными на чемпионатах мира (5)
- 2026: Гана – 1:0
- 2026: ДР Конго – 1:0
- 2018: Сенегал – 1:0
- 2014: Кот-д'Ивуар – 2:1
- 1998: Тунис – 1:0
Единственной африканской сборной, которую не смогли победить колумбийцы на мировых первенствах, был Камерун в 1990 году (1:2).
Также отметим тот факт, что эта победа сборной Колумбии стала лишь второй в ее истории в матчах плей-офф чемпионатов мира:
- 2026: 1/16 финала, Гана – 1:0
- 2014: 1/8 финала, Уругвай – 2:0
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