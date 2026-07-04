Кабо-Верде стала 44-й сборной, в ворота которой забивал Месси

Кабо-Верде стала 44-й сборной, в воротах которой отмечался забитыми мячами Лионель Месси во время своей карьеры.

Случилось это в матче 1/16 финала ЧМ-2026, в котором сборная Аргентины победила со счетом 3:2.

В общей сложности Месси теперь имеет в своем активе 124 гола за сборную и 918 голов в целом за карьеру.

Голы Лионеля Месси за сборную Аргентины (124)

11 – Боливия

7 – Эквадор, Венесуэла

6 – Уругвай

5 – Парагвай, Бразилия, Чили, Эстония, Гватемала, Алжир

4 – Мексика, Панама

3 – Швейцария, Колумбия, Гаити, Нигерия, Хорватия, Франция, Кюрасао, Перу

2 – Испания, Гонконг, Никарагуа, Гондурас, Ямайка, Австралия, Австрия.

1 – Сербия и Черногория, Португалия, Албания, Германия, Словения, Босния и Герцеговина, Иран, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Нидерланды, Канада, Ангола, Замбия, Исландия, Иордания, Кабо-Верде

Голы Лионеля Месси за карьеру (918)