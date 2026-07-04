Чемпионат мира04 июля 2026, 11:58 | Обновлено 04 июля 2026, 12:44
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Кабо-Верде стала 44-й сборной, в ворота которой забивал Месси
Вспомним все сборные, в матчах против которых аргентинец отмечался забитыми мячами
04 июля 2026, 11:58 | Обновлено 04 июля 2026, 12:44
213
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Кабо-Верде стала 44-й сборной, в воротах которой отмечался забитыми мячами Лионель Месси во время своей карьеры.
Случилось это в матче 1/16 финала ЧМ-2026, в котором сборная Аргентины победила со счетом 3:2.
В общей сложности Месси теперь имеет в своем активе 124 гола за сборную и 918 голов в целом за карьеру.
Голы Лионеля Месси за сборную Аргентины (124)
- 11 – Боливия
- 7 – Эквадор, Венесуэла
- 6 – Уругвай
- 5 – Парагвай, Бразилия, Чили, Эстония, Гватемала, Алжир
- 4 – Мексика, Панама
- 3 – Швейцария, Колумбия, Гаити, Нигерия, Хорватия, Франция, Кюрасао, Перу
- 2 – Испания, Гонконг, Никарагуа, Гондурас, Ямайка, Австралия, Австрия.
- 1 – Сербия и Черногория, Португалия, Албания, Германия, Словения, Босния и Герцеговина, Иран, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Нидерланды, Канада, Ангола, Замбия, Исландия, Иордания, Кабо-Верде
Голы Лионеля Месси за карьеру (918)
- 672 – Барселона
- 124 – сборная Аргентины
- 90 – Интер Майами
- 32 – ПСЖ
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