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  4. Кабо-Верде стала 44-й сборной, в ворота которой забивал Месси
Чемпионат мира
04 июля 2026, 11:58 | Обновлено 04 июля 2026, 12:44
213
0

Кабо-Верде стала 44-й сборной, в ворота которой забивал Месси

Вспомним все сборные, в матчах против которых аргентинец отмечался забитыми мячами

04 июля 2026, 11:58 | Обновлено 04 июля 2026, 12:44
213
0
Кабо-Верде стала 44-й сборной, в ворота которой забивал Месси
Getty Images/Global Images Ukraine
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Кабо-Верде стала 44-й сборной, в воротах которой отмечался забитыми мячами Лионель Месси во время своей карьеры.

Случилось это в матче 1/16 финала ЧМ-2026, в котором сборная Аргентины победила со счетом 3:2.

В общей сложности Месси теперь имеет в своем активе 124 гола за сборную и 918 голов в целом за карьеру.

Голы Лионеля Месси за сборную Аргентины (124)

  • 11 – Боливия
  • 7 – Эквадор, Венесуэла
  • 6 – Уругвай
  • 5 – Парагвай, Бразилия, Чили, Эстония, Гватемала, Алжир
  • 4 – Мексика, Панама
  • 3 – Швейцария, Колумбия, Гаити, Нигерия, Хорватия, Франция, Кюрасао, Перу
  • 2 – Испания, Гонконг, Никарагуа, Гондурас, Ямайка, Австралия, Австрия.
  • 1 – Сербия и Черногория, Португалия, Албания, Германия, Словения, Босния и Герцеговина, Иран, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Нидерланды, Канада, Ангола, Замбия, Исландия, Иордания, Кабо-Верде

Голы Лионеля Месси за карьеру (918)

  • 672 – Барселона
  • 124 – сборная Аргентины
  • 90 – Интер Майами
  • 32 – ПСЖ
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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