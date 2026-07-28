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  4. Поставлена точка в трансфере Довбика к 36-кратному чемпиону
Италия
28 июля 2026, 00:30 |
685
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Поставлена точка в трансфере Довбика к 36-кратному чемпиону

Артема в «Аяксе» не будет

28 июля 2026, 00:30 |
685
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Поставлена точка в трансфере Довбика к 36-кратному чемпиону
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Амстердамский «Аякс» определился со своими шансами подписать нападающего «Ромы» Артема Довбика. Как сообщают нидерландские СМИ, переход украинца в клуб больше не рассматривается.

Ранее форвард попал в шорт-лист «Аякса» как один из вариантов усиления атаки на сезон-2026/27. Однако ситуация с его будущим существенно изменилась.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.

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Аякс Артем Довбик трансферы Серии A трансферы Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник: FootballTransfers
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какой Аякс. Олийченко практически продал Довбика в Болонью. Непонятно, в курсе ли Артем 
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