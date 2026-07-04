Девятикратный чемпион принял решение взять Довбика в аренду
Артем близок к «Дженоа»
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб уже этим летом. Интерес к форварду проявляет «Дженоа», которая хочет взять футболиста в аренду.
По информации Sky Sport Italia, генуэзский клуб уже изучает возможность оформления арендного соглашения. Главный тренер команды Даниэле Де Росси лично заинтересован в трансфере украинца и пытается убедить его присоединиться к «Дженоа».
Именно Де Росси был одним из тех, кто летом 2024 года пригласил Довбика перейти из «Жироны» в «Рому». Однако их совместная работа продлилась недолго – уже в сентябре 2024 года римский клуб уволил итальянского специалиста.
В то же время потенциальный трансфер зависит от позиции «Ромы». Ранее римляне были готовы рассматривать только полноценную продажу нападающего и оценивали его примерно в 25 миллионов евро. Теперь же «Дженоа» надеется договориться об аренде.
В прошлом сезоне 29-летний нападающий провел 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.
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