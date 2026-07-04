Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Матвей не против перехода в «Ливерпуль»
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко рассказал, в каком клубе он хотел бы продолжить карьеру.
Во время интервью на YouTube-канале «Львы на джипе» молодому форварду задали вопрос, хотел бы он перейти в английский «Ливерпуль».
«Да, хочу», – кратко ответил Пономаренко.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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