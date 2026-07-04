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  4. Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 20:42 |
3871
5

Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо

Матвей не против перехода в «Ливерпуль»

04 июля 2026, 20:42 |
3871
5 Comments
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко рассказал, в каком клубе он хотел бы продолжить карьеру.

Во время интервью на YouTube-канале «Львы на джипе» молодому форварду задали вопрос, хотел бы он перейти в английский «Ливерпуль».

«Да, хочу», – кратко ответил Пономаренко.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Матвей Пономаренко Динамо Киев трансферы АПЛ трансферы УПЛ Ливерпуль
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
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Комментарии 5
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Димом, значит ты настаиваешь на варианте с Ливерпулем? А стоит ли пачкаться? Кто они такие, что они выграли? Давай всё-таки Трабзонспор, ты ведь знаешь именитый клуб с традициями, богатейшей историей, крепкий в финансовом плане, а то Бетис сделает предложение.
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+5
Росте Олійченко. Турецький вояж закінчився, португальський також, тепер штурмує АПЛ.😂💪👍
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0
Хай зателефонує Андрію Вороніну, для консультації щодо Ліверпуля 
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0
🤣
О, как замахнулся. Прямо сходу, с легендарного Динамо, в не менее легендарный Ливерпуль.
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-2
Гігант! - Воно обрало клуб? Воно що вважає що воно Мессі, рональдо, чи мбпаее? Воно ж гівно на лямці і тому хто купить - туди і побіжить, бо за спиною - 0.
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-2
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