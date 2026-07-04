Сборная Колумбии вышла вперед в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Ганы.

На 14-й минуте счет 1:0 в пользу колумбийцев сделал Джон Ариас с передачи Луиса Суареса.

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Для Ариаса это четвертый матч на ЧМ-2026 и первый забитый гол.

Встреча Колумбии и Ганы стартовала 4 июля в 04:30 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити.

❗️ ВИДЕО. Как Джон Ариас вывел Колумбию вперед в матче 1/16 финала ЧМ с Ганой