Чемпионат мира04 июля 2026, 04:50 | Обновлено 04 июля 2026, 04:51
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ВИДЕО. Как Джон Ариас вывел Колумбию вперед в матче 1/16 финала ЧМ с Ганой
Ариас отличился на 14-й минуте поединка с передачи Луиса Суареса, сделав счет 1:0
04 июля 2026, 04:50 | Обновлено 04 июля 2026, 04:51
65
0
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Сборная Колумбии вышла вперед в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 против Ганы.
На 14-й минуте счет 1:0 в пользу колумбийцев сделал Джон Ариас с передачи Луиса Суареса.
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Для Ариаса это четвертый матч на ЧМ-2026 и первый забитый гол.
Встреча Колумбии и Ганы стартовала 4 июля в 04:30 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити.
❗️ ВИДЕО. Как Джон Ариас вывел Колумбию вперед в матче 1/16 финала ЧМ с Ганой
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