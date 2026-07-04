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Чемпионат мира
04 июля 2026, 02:40 | Обновлено 04 июля 2026, 02:42
637
0

Аргентина благодаря голу Месси установила рекорд чемпионатов мира

Аргентина уходила на перерыв с Кабо-Верде со счетом 1:0 в матче 1/16 финала ЧМ-2026

04 июля 2026, 02:40 | Обновлено 04 июля 2026, 02:42
637
0
Аргентина благодаря голу Месси установила рекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентина установила интересный рекорд чемпионатов мира.

Аргентина стала первой командой в истории мундиалей, которая в пяти подряд матчах плей-офф уходила на перерыв, ведя в счете.

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Аргентинцы выиграли первый тайм у Кабо-Верде со счетом 1:0 в матче 1/16 финала ЧМ-2026 благодаря голу Лионеля Месси.

На ЧМ-2022 аргентинцы выигрывали первый тайм у Австралии, Нидерландов, Хорватии и Франции.

Удержать преимущество Аргентине не удалось – на 59-й минуте счет для Кабо-Верде срявнял Дерой Дуарте.

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Лионель Месси рекорд сборная Кабо-Верде по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу ЧМ-2022 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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