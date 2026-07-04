Аргентина благодаря голу Месси установила рекорд чемпионатов мира
Аргентина уходила на перерыв с Кабо-Верде со счетом 1:0 в матче 1/16 финала ЧМ-2026
Сборная Аргентина установила интересный рекорд чемпионатов мира.
Аргентина стала первой командой в истории мундиалей, которая в пяти подряд матчах плей-офф уходила на перерыв, ведя в счете.
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Аргентинцы выиграли первый тайм у Кабо-Верде со счетом 1:0 в матче 1/16 финала ЧМ-2026 благодаря голу Лионеля Месси.
На ЧМ-2022 аргентинцы выигрывали первый тайм у Австралии, Нидерландов, Хорватии и Франции.
Удержать преимущество Аргентине не удалось – на 59-й минуте счет для Кабо-Верде срявнял Дерой Дуарте.
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