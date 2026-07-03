Вратарь сборной Австралии Бич – лучший на ЧМ по сейвам

Сборные Австралии и Египта не смогли определить сильнейшего в основное время матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года – 1:1. Африканцы быстро повели в счете после удара Эмама Ашура, а соперник отыгрался сразу после перерыва благодаря автоголу Мохамеда Хани.

Голкипер сборной Австралии Патрик Бич имел больше работы, чем его коллега по амплуа. В этом поединке он пропустил всего второй гол на турнире. Модный показатель xGA при этом составил 4,65. 22-летний кипер с разницей в 2,65 в свою пользу стал лучшим по данному параметру на чемпионате мира 2026 года.

Победитель матча далее сыграет против Аргентины или Кабо-Верде.