Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь сборной Австралии Бич – лучший на ЧМ по сейвам
Чемпионат мира
03 июля 2026, 23:42 |
199
0

Вратарь сборной Австралии Бич – лучший на ЧМ по сейвам

Патрик Бич здорово играет в рамке

03 июля 2026, 23:42 |
199
0
Вратарь сборной Австралии Бич – лучший на ЧМ по сейвам
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборные Австралии и Египта не смогли определить сильнейшего в основное время матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года – 1:1. Африканцы быстро повели в счете после удара Эмама Ашура, а соперник отыгрался сразу после перерыва благодаря автоголу Мохамеда Хани.

Голкипер сборной Австралии Патрик Бич имел больше работы, чем его коллега по амплуа. В этом поединке он пропустил всего второй гол на турнире. Модный показатель xGA при этом составил 4,65. 22-летний кипер с разницей в 2,65 в свою пользу стал лучшим по данному параметру на чемпионате мира 2026 года.

Победитель матча далее сыграет против Аргентины или Кабо-Верде.

По теме:
Сыграл 120 минут после травмы. Назван лучший игрок матча Австралия – Египет
ФОТО. Игроки Египта смотрели пенальти Мбаппе перед серией с Австралией
ФОТО. Коуч Австралии заменил кипера на пенальти. Райан пропустил все удары
сборная Австралии по футболу сборная Египта по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Opta
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборной Англии разрешили пить виагру перед матчем ЧМ
Футбол | 03 июля 2026, 18:44 13
Сборной Англии разрешили пить виагру перед матчем ЧМ
Сборной Англии разрешили пить виагру перед матчем ЧМ

Сборная Англии использует нетрадиционные методы подготовки

Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Футбол | 03 июля 2026, 04:12 36
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией

Лука Модрич станцевал свой последний танец

Усик определился с последним боем в карьере
Бокс | 03.07.2026, 04:14
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Футбол | 03.07.2026, 07:05
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Австралия и Египет определят участника 1/8 финала ЧМ-2026 в серии пенальти
Футбол | 03.07.2026, 23:38
Австралия и Египет определят участника 1/8 финала ЧМ-2026 в серии пенальти
Австралия и Египет определят участника 1/8 финала ЧМ-2026 в серии пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
02.07.2026, 04:43 12
Бокс
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
02.07.2026, 07:01 1
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
02.07.2026, 05:30
Футбол
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
03.07.2026, 05:02 1
Бокс
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
Артем ДОВБИК: «Слишком поздно, я дал слово, что перейду в этот клуб»
02.07.2026, 09:00 2
Футбол
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
03.07.2026, 08:56 7
Футбол
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 14
Футбол
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
02.07.2026, 10:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем