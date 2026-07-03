Австралия и Египет определят участника 1/8 финала ЧМ-2026 в серии пенальти

3 июля в Арлингтоне, США, проходит матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Египта.

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Счет в игре на 13-й минуте открыл Имам Ашур, который замкнул подачу Карима Хафеза. Австралия сумела отыграться на 55-й минуте. Автоголом после подачи штрафного отметился Мохамед Хани.

После этого команды создавали минимум остроты вплоть до компенсированного времени, когда Рами Рабиа с близкого расстояния пробил по воротам, но чудо-сейв совершил Патрик Бич.

В овертаймах больше атаковал Египет, однако Австралия надежно защищалась и не пропустила. Впрочем, и свой момент «Соккерус» найти не сумели, поэтому судьба путевки в 1/8 финала решится в серии пенальти.

В составе сборной Австралии на 119-й минуте состоялась замена голкипера под серию пенальти. Мэтью Райан вышел на поле вместо Патрика Бича.

Чемпионат мира. 1/16 финала, 3 июля

Австралия – Египет – 1:1 (игровое время)

Голы: Хани, 55 (авт.) – Ашур, 13