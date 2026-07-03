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Чемпионат мира
03 июля 2026, 23:58 | Обновлено 03 июля 2026, 23:59
431
0

Месси станет первым футболистом, который сыграет 30 матчей на ЧМ

Вспомним игроков с наибольшим количеством сыгранных матчей на мировых первенствах

03 июля 2026, 23:58 | Обновлено 03 июля 2026, 23:59
431
0
Месси станет первым футболистом, который сыграет 30 матчей на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси станет первым в истории футболистом, который сыграет 30 матчей на чемпионатах мира.

Произойдет это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Кабо-Верде.

Напомним, что ближайшим преследователем Месси по количеству сыгранных матчей на мундиалях является португалец Криштиану Роналду (26).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

  • 30 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 26 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 25 – Лотарь Маттеус (Германия)
  • 24 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 23 – Паоло Мальдини (Италия)
  • 23 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 23 – Лука Модрич (Хорватия)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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