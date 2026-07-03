Месси станет первым футболистом, который сыграет 30 матчей на ЧМ

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси станет первым в истории футболистом, который сыграет 30 матчей на чемпионатах мира.

Произойдет это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Кабо-Верде.

Напомним, что ближайшим преследователем Месси по количеству сыгранных матчей на мундиалях является португалец Криштиану Роналду (26).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

30 – Лионель Месси (Аргентина)

26 – Криштиану Роналду (Португалия)

25 – Лотарь Маттеус (Германия)

24 – Мирослав Клозе (Германия)

23 – Паоло Мальдини (Италия)

23 – Мануэль Нойер (Германия)

23 – Лука Модрич (Хорватия)