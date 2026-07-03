Месси станет первым футболистом, который сыграет 30 матчей на ЧМ
Вспомним игроков с наибольшим количеством сыгранных матчей на мировых первенствах
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси станет первым в истории футболистом, который сыграет 30 матчей на чемпионатах мира.
Произойдет это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Кабо-Верде.
Напомним, что ближайшим преследователем Месси по количеству сыгранных матчей на мундиалях является португалец Криштиану Роналду (26).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира
- 30 – Лионель Месси (Аргентина)
- 26 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 25 – Лотарь Маттеус (Германия)
- 24 – Мирослав Клозе (Германия)
- 23 – Паоло Мальдини (Италия)
- 23 – Мануэль Нойер (Германия)
- 23 – Лука Модрич (Хорватия)
🚨 Argentina vs Cape Verde could be Lionel Messi’s 30th World Cup game.— Sports on Predict (@predictdotsport) July 3, 2026
29 — Lionel Messi
26 — Cristiano Ronaldo
25 — Lothar Matthäus pic.twitter.com/oBss0JlEsw
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