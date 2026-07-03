Основного времени не хватило. Австралия и Египет сыграют овертаймы

3 июля в Арлингтоне, США, проходит матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Египта.

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Счет в игре на 13-й минуте открыл Эмам Ашур, который замкнул подачу Карима Хафеза. Австралия смогла отыграться на 55-й минуте. Автоголом после подачи штрафного отметился Мохамед Хани.

После этого команды создавали минимум остроты вплоть до компенсированного времени, когда Рами Рабиа с близкого расстояния пробил по воротам, но чудо-сейв совершил Патрик Бич. Поэтому команды сыграют еще два дополнительных тайма по 15 минут. Если и там будет ничья, судьба путевки в 1/8 финала решится в серии пенальти.

Чемпионат мира. 1/16 финала, 3 июля

Австралия – Египет – 1:1 (основное время)

Голы: Хани, 55 (аг.) – Ашур, 13