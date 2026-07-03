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Чемпионат мира
03 июля 2026, 22:53 |
284
2

Криштиану Роналду поддержал мальчика, пострадавшего от землетрясения

Капитан сборной Португалии пригласил мальчика на свой матч

03 июля 2026, 22:53 |
284
2 Comments
Криштиану Роналду поддержал мальчика, пострадавшего от землетрясения
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду увидел сообщение венесуэльского мальчика, потерявшего все после землетрясения, и отреагировал.

Помимо слов поддержки, он пригласил Андреса на встречу: «Я хочу, чтобы ты посетил один из моих матчей!».

Ближайшая игра с участием легендарного футболиста – поединок против Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Он запланирован на 6 июля и должен начаться в 22:00 по киевскому времени. На чемпионате мира 2026 года Роналду забил три гола.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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Здоровя пацану! Повага КР! Але, чорт забирай, наші діти не заслуговують такого ж ставлення від зірок?!
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0
дивлюсь я, як він себе не природньо поводить у всіх цих моментах і просто не вірю, що йому не пофіг на всіх, окрім його, і його его. це все піар менеджери працюють, але працюють погано бо він нарцис і на всіх йому побарабану.
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