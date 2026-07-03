Криштиану Роналду поддержал мальчика, пострадавшего от землетрясения
Капитан сборной Португалии пригласил мальчика на свой матч
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду увидел сообщение венесуэльского мальчика, потерявшего все после землетрясения, и отреагировал.
Помимо слов поддержки, он пригласил Андреса на встречу: «Я хочу, чтобы ты посетил один из моих матчей!».
Ближайшая игра с участием легендарного футболиста – поединок против Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Он запланирован на 6 июля и должен начаться в 22:00 по киевскому времени. На чемпионате мира 2026 года Роналду забил три гола.
Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️🩹🙏🏼— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026
In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.
Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e
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