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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Жота на небесах и освещает наш путь. Важная победа»
Чемпионат мира
03 июля 2026, 16:13 | Обновлено 03 июля 2026, 16:15
420
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Жота на небесах и освещает наш путь. Важная победа»

Команда посвятила победу Диогу Жоте

03 июля 2026, 16:13 | Обновлено 03 июля 2026, 16:15
420
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Жота на небесах и освещает наш путь. Важная победа»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду посвятил непростую победу со счетом 2:1 в матче ЧМ-2026 над Хорватией Диогу Жоте, который погиб в прошлом году.

«Диогу Жота сейчас на небесах и освещает нам путь. Это очень особенный момент. Мы чувствуем, что он с нами, поэтому нам было важно победить и таким образом почтить его память», – сказал Роналду.

В следующем раунде Португалия сыграет против Испании.

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Диогу Жота сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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