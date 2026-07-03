Чемпионат мира03 июля 2026, 16:13 | Обновлено 03 июля 2026, 16:15
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Криштиану РОНАЛДУ: «Жота на небесах и освещает наш путь. Важная победа»
Команда посвятила победу Диогу Жоте
03 июля 2026, 16:13 | Обновлено 03 июля 2026, 16:15
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду посвятил непростую победу со счетом 2:1 в матче ЧМ-2026 над Хорватией Диогу Жоте, который погиб в прошлом году.
«Диогу Жота сейчас на небесах и освещает нам путь. Это очень особенный момент. Мы чувствуем, что он с нами, поэтому нам было важно победить и таким образом почтить его память», – сказал Роналду.
В следующем раунде Португалия сыграет против Испании.
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