Украинец был в шаге от истории. Рекордный трансфер за 40 млн евро

Украинский защитник Арсений Батагов мог стать самым дорогим трансфером в истории «Трабзонспора», однако планам турецкого клуба помешала серьезная травма футболиста.

Об этом заявил турецкий журналист Осман Алтунтерим. По его словам, именно украинский защитник вызвал наибольший интерес среди всех игроков «Трабзонспора» во время летнего трансферного окна.

«Если бы Батагов избежал травмы, его переход этим летом был бы практически неизбежен. Клуб мог выручить за него не менее 40 миллионов евро, что стало бы новым трансферным рекордом.

В случае трансфера Батагова у клуба были все шансы заработать почти 150 миллионов евро на продаже футболистов. Это был бы исключительный результат для «Трабзонспора», – подытожил турецкий журналист.