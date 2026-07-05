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Турция
05 июля 2026, 00:02 | Обновлено 05 июля 2026, 01:05
1485
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Украинец был в шаге от истории. Рекордный трансфер за 40 млн евро

Батагова могли продать за рекордную сумму

05 июля 2026, 00:02 | Обновлено 05 июля 2026, 01:05
1485
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Украинец был в шаге от истории. Рекордный трансфер за 40 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов
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Украинский защитник Арсений Батагов мог стать самым дорогим трансфером в истории «Трабзонспора», однако планам турецкого клуба помешала серьезная травма футболиста.

Об этом заявил турецкий журналист Осман Алтунтерим. По его словам, именно украинский защитник вызвал наибольший интерес среди всех игроков «Трабзонспора» во время летнего трансферного окна.

«Если бы Батагов избежал травмы, его переход этим летом был бы практически неизбежен. Клуб мог выручить за него не менее 40 миллионов евро, что стало бы новым трансферным рекордом.

В случае трансфера Батагова у клуба были все шансы заработать почти 150 миллионов евро на продаже футболистов. Это был бы исключительный результат для «Трабзонспора», – подытожил турецкий журналист.

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Арсений Батагов Трабзонспор трансферы чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Місяць назад було 30 лімонів. Наркомани не сплять
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Батагов з цієі бородою зажди ,напевно ще з 5 класу носить.Ніколи не бачив його молодим .Завжди в мене асоціація з дідуганом
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