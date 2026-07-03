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Чемпионат мира
03 июля 2026, 22:37 | Обновлено 03 июля 2026, 23:03
270
0

ФОТО. Игрок Австралии не смог продолжить матч после подката соперника

Джордану Босу потребовалась замена

03 июля 2026, 22:37 | Обновлено 03 июля 2026, 23:03
270
0
ФОТО. Игрок Австралии не смог продолжить матч после подката соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
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3 июля в Арлингтоне, США, проходит матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Египта.

Счет в игре на 13-й минуте открыл Эмам Ашур, который замкнул подачу Карима Хафеза.

Кроме пропущенного гола, со сборной Австралии случилась еще одна неприятность. В конце первого тайма защитник Египта Рами Рабиа в подкате выбил мяч, а затем врезался в ноги Джордану Босу.

23-летний латераль смог покинуть поле только с помощью врачей и не вышел на второй тайм. Вместо него на поле вышел Кай Тревин.

Однако австралийцы не сдались и смогли отыграться в начале второго тайма благодаря автоголу Мохамеда Хани на 55-й минуте.

Момент травмы Боса:

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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