Во втором матче 1/8 финала чемпионата мира встретятся сборные Парагвая и Франции. Несмотря на то, что южноамериканская команда стала автором одной из главных сенсаций турнира, на этот раз от нее практически никто не ждет нового сюрприза.

Сборная Парагвая уже прыгнула выше головы. На старте турнира команда Густаво Альфаро была разгромлена США (1:4). Затем парагвайцы минимально и незаслуженно обыграли Турцию (1:0), хотя нанесли всего два удара в створ против 32 попыток соперника. В заключительном туре группового этапа команда сыграла в прагматичный футбол против Австралии, завершив встречу нулевой ничьей, которая устроила обе стороны. В плей-офф Парагвай вновь сделал ставку на оборону, а великолепная игра голкипера Хиля в основное время и серии пенальти позволила Парагваю пролезть в 1/8 финала.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

Не последнюю роль сыграла и крайне неубедительная игра немецкой сборной, футболисты которой, словно горячую картошку, передавали друг другу право пробить шестой пенальти.

Если же вспомнить выступление Франции на ЧМ-2026, то команда Дидье Дешама выглядит одной из самых ярких на турнире. Сенегал и Ирак получили по три мяча, резервный состав Норвегии – четыре, а в 1/16 финала без шансов были вынесены шведы (3:0), которые еще в марте поставили крест на надеждах украинских болельщиков. Сможет ли Парагвай что-то сделать против стреляющего дублями Килиана Мбаппе, гениального распасовщика Майка Олисе, Усмана Дембеле, вспомнившего, что у него дома пылится «Золотой мяч»? Да и Брэдли Баркола с Дезире Дуэ в разы сильнее любого оппонента.

Команда Дидье Дешама играла в финалах двух последних чемпионатов мира, умеет распределять силы на весь турнир и не допускает недооценки. Футболисты сборной Франции получат удовольствие от игры и без проблем оформят билеты домой команде Парагвая.

Фора сборной Франции (-1,5) за 1.62 на betking выглядит просто подарком судьбы.