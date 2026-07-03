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Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 21:59 |
1058
0

ФК Визела: «Трансфер Мухлисса в Карпаты – один из крупнейших в истории»

Точной суммы сделки португальский и украинский клубы называть не стали

03 июля 2026, 21:59 |
1058
0
ФК Визела: «Трансфер Мухлисса в Карпаты – один из крупнейших в истории»
fcvizela.pt
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Португальская «Визела» вслед за «Карпатами» опубликовала на своем официальном сайте коммюнике о переходе 26-летнего испанского центрального полузащитника Мохи Мухлисса в стан «зелено-белых».

Как и украинский клуб, «Визела» не стала раскрывать сумму сделки, однако подчеркнула, что та стала «одной из самых крупных в истории клуба».

По данным Transfermarkt, самыми дорогими продажами в истории «Визелы» ныне являются Самюэль Эссенде и Диогу Насименту, каждого из которых португальский клуб продал за 4 миллиона евро – в «Аугсбург» и «Олимпиакос» соответственно.

На третьей строчке в рейтинге самых дорогих продаж «Визелы» находится Фрайдей Этим (1 млн евро в «Мафру»), на четвертой – Кико Бондосо (0,8 млн евро в «Маккаби» Тель-Авив), а на пятой – Проспер Оба (0,7 млн евро в ЛНЗ).

Вероятнее всего, Моха Мухлисс был продан за сумму, которая точно позволит ему оказаться в топ-5.

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Алексей Сливченко Источник: ФК Визела
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