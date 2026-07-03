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  4. Жена Роберта Левандовски: «Мне невероятно страшно»
Major League Soccer
03 июля 2026, 21:12 |
1306
2

Жена Роберта Левандовски: «Мне невероятно страшно»

Жена Роберта Левандовски «ужасно напугана»

03 июля 2026, 21:12 |
1306
2 Comments
Жена Роберта Левандовски: «Мне невероятно страшно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Левандовска
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Роберт Левандовски завершил свой переход в «Чикаго Файр» из «Барселоны», но этот трансфер вызвал смешанные чувства у его семьи. Жена Анна Левандовска призналась, что «ужасно напугана» переездом в Соединенные Штаты, рассказав о жертвах, связанных с поддержкой одной из крупнейших звезд футбола.

«Я могла бы опубликовать фотографию с улыбкой, написать, что «мы движемся вперед», и притвориться, что все идеально. Но это не так. И я хочу быть с вами предельно честной. Нас ждут огромные перемены: переезд в Чикаго. И хотя я должна была бы писать о волнении, сегодня я хочу сказать вам одну вещь: мне невероятно страшно.

Последние несколько недель были для меня американскими горками крайних эмоций. Барселона стала моим домом, моим убежищем, которое я любила всем сердцем. Мысль о том, что мне снова придется собирать вещи, оставлять то, что я построила, и начинать все с нуля, просто подавляет меня.

Как женщина, я имею право бояться. Я имею право чувствовать себя подавленной, и сегодня я не буду притворяться, что это не так. Как мама, я испытываю невероятный стресс. Я беспокоюсь о девочках и их эмоциях, об их новой школе, о том, как они адаптируются к совершенно новому миру. Любой, кто пережил такой большой переезд с детьми, знает, какое это психологическое напряжение для родителя», – написала жена футболиста.

Левандовски покидает «Барселону», забив 120 голов в 193 матчах за четыре сезона.

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Роберт Левандовски Анна Левандовска Барселона Чикаго Файр Major League Soccer (MLS) трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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Как женщина подьедь в Дніпро.До конца жизни прозреешь.
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пздц конечно...будто тёлку в рабство продают в Бангладешь.Ты что там в хостеле в Чикаго с неграми жить будешь..Вот коза кто бы ты была без Роберта.Посидишь пару лет в Чикаго и поедешь куда захочешь.Я прикидую как она там мозг выносит поляку.Из-за таких хотящих пошли под откос многие карьеры.Шева тот же со своим ипучим Лондоном
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