Жена Роберта Левандовски: «Мне невероятно страшно»

Роберт Левандовски завершил свой переход в «Чикаго Файр» из «Барселоны», но этот трансфер вызвал смешанные чувства у его семьи. Жена Анна Левандовска призналась, что «ужасно напугана» переездом в Соединенные Штаты, рассказав о жертвах, связанных с поддержкой одной из крупнейших звезд футбола.

«Я могла бы опубликовать фотографию с улыбкой, написать, что «мы движемся вперед», и притвориться, что все идеально. Но это не так. И я хочу быть с вами предельно честной. Нас ждут огромные перемены: переезд в Чикаго. И хотя я должна была бы писать о волнении, сегодня я хочу сказать вам одну вещь: мне невероятно страшно.

Последние несколько недель были для меня американскими горками крайних эмоций. Барселона стала моим домом, моим убежищем, которое я любила всем сердцем. Мысль о том, что мне снова придется собирать вещи, оставлять то, что я построила, и начинать все с нуля, просто подавляет меня.

Как женщина, я имею право бояться. Я имею право чувствовать себя подавленной, и сегодня я не буду притворяться, что это не так. Как мама, я испытываю невероятный стресс. Я беспокоюсь о девочках и их эмоциях, об их новой школе, о том, как они адаптируются к совершенно новому миру. Любой, кто пережил такой большой переезд с детьми, знает, какое это психологическое напряжение для родителя», – написала жена футболиста.

Левандовски покидает «Барселону», забив 120 голов в 193 матчах за четыре сезона.