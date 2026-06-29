Сравнили с Месси. В Чикаго в восторге от подписания Левандовски
Форвард решил перебраться в США
Форвард Роберт Левандовски после ухода из Барселоны решил перебраться в МСЛ, где подпишет контракт с клубом Чикаго Файр.
Тренер команды Грегг Берхалтер ожидает увидеть от поляка большое влияние на Чикаго и на лигу в целом.
«Нам нужно футболисты мирового уровня. И нам кажется, что Левандовски – отличное подписание для Чикаго и для МЛС».
«Мы видим его рядом с Месси в плане того, что он может принести команде, нашему городу и лиге», – сказал Берхалтер.
Ожидается, что Роберт подпишет контракт на два года.
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