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  4. Сравнили с Месси. В Чикаго в восторге от подписания Левандовски
Major League Soccer
29 июня 2026, 16:33 | Обновлено 29 июня 2026, 16:39
154
0

Сравнили с Месси. В Чикаго в восторге от подписания Левандовски

Форвард решил перебраться в США

29 июня 2026, 16:33 | Обновлено 29 июня 2026, 16:39
154
0
Сравнили с Месси. В Чикаго в восторге от подписания Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски
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Форвард Роберт Левандовски после ухода из Барселоны решил перебраться в МСЛ, где подпишет контракт с клубом Чикаго Файр.

Тренер команды Грегг Берхалтер ожидает увидеть от поляка большое влияние на Чикаго и на лигу в целом.

«Нам нужно футболисты мирового уровня. И нам кажется, что Левандовски – отличное подписание для Чикаго и для МЛС».

«Мы видим его рядом с Месси в плане того, что он может принести команде, нашему городу и лиге», – сказал Берхалтер.

Ожидается, что Роберт подпишет контракт на два года.

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Чикаго Файр Роберт Левандовски Major League Soccer (MLS) Лионель Месси
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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