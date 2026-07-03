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Чемпионат мира
03 июля 2026, 21:02 | Обновлено 03 июля 2026, 21:20
215
0

Дожмут на ленточке. Кравченко спрогнозировал счет матча Колумбия – Гана

Наш эксперт полагает, что в предстоящей игре минимальную победу добудут южноамериканцы

03 июля 2026, 21:02 | Обновлено 03 июля 2026, 21:20
215
0
Дожмут на ленточке. Кравченко спрогнозировал счет матча Колумбия – Гана
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Колумбии
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Завтра, 3 июля – в 04:30 по киевскому времени возьмет старт последний матч 1/16 финала чемпионата мира между первой сборной группы K Колумбией и третьей командой квартета L – Ганой.

Насколько интересным будет этот поединок сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Сергей Кравченко.

– В этом противостоянии, в принципе, трудно отдать кому-то предпочтение, – сказал Кравченко. – В групповом раунде Колумбия выиграла группу, при этом южноамериканцы мне понравились своими атакующими действиями. Команда нанесла по воротам соперника порядка 70 ударов. В очном матче в два раза по этому показателю переиграв португальцев. Поэтому я не сомневаюсь, что в игре с Ганой они будут действовать с позиции силы.

Но здесь есть нюанс: африканцы в соперничестве с Англией, Хорватией и Панамой пропустили всего два мяча. Надежность этого коллектива поражает. Хватит ли этого умения и фарта в предстоящей игре, вопрос.

Не сомневаюсь, что уровень этого поединка будет высоким, в котором я все-таки в один мяч отдам предпочтение Колумбии – 2:1. Возможно, даже на финише матча. И, если все так произойдет, то для меня будет очень любопытным противостояние этой сборной в 1/8-й со Швейцарией.

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Сергей Кравченко ЧМ-2026 по футболу сборная Колумбии по футболу сборная Ганы по футболу эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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