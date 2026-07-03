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Чемпионат мира
03 июля 2026, 17:35 | Обновлено 03 июля 2026, 18:22
914
0

Фантастика закончится. Безус дал прогноз на матч ЧМ Аргентина – Кабо-Верде

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что Месси и компания уверенно выйдут в 1/8-ю

03 июля 2026, 17:35 | Обновлено 03 июля 2026, 18:22
914
0
Фантастика закончится. Безус дал прогноз на матч ЧМ Аргентина – Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine. Возинья
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На чемпионате мира подходят к концу матчи 1/16 финала. 4 июля, когда в Украине будет час ночи, свой поединок против Кабо-Верде начнет действующий чемпион мира – сборная Аргентины.

Прежде всего, о перспективах в этом поединке африканской сборной сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Роман Безус.

– Пользуясь случаем, хотел бы в первую очередь пожелать удачи в предстоящем поединке своему бывшему одноклубнику по «Омонии» и вингеру сборной Кабо-Верде Вилли Самеду (улыбается), который провел отличный сезон на Кипре, – сказал Безус. – Эта сборная, без сомнения является открытием нынешнего чемпионата мира. Сыграть вничью с такими монстрами, как Испания и Уругвай, дорогого стоит.

Впрочем, в матче с Аргентиной будет еще сложнее, все-таки это плей-офф. Однако многое будет зависеть от того, сможет ли фаворит поразить ворота в первом тайме. Если это случится, то африканцам будет крайне сложно добиться положительного для себя результата. Посмотрим, сможет ли этому помешать уже звездный голкипер Кабо-Верде 40-летний Возинья (улыбается), который стал героем в том же поединке с испанцами.

Понятно, что большую часть времени африканцам придется обороняться. И если у них это будет качественно получаться, то Месси и компания во втором тайме могут начать нервничать. Но это, наверное, ближе к фантастике, думаю, аргентинцы смогут решить свои вопросы и выйти в 1/8 финала. Мой прогноз на этот матч – 3:1.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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