В Испании назревает скандал перед матчем с Португалией на ЧМ-2026

В раздевалке сборной Испании растет недовольство из-за игры и поведения вингера Ламина Ямаля, сообщает El Nacional.

Несмотря на победу над Австрией (3:0) и звание лучшего игрока матча, действия 18-летнего футболиста якобы вызвали неоднозначную реакцию среди партнеров по команде.

По информации источника, некоторые футболисты считают, что Ямаль слишком часто пытался завершать атаки в одиночку, игнорируя партнеров, находившихся в более выгодных позициях.

Кроме того, опытных игроков удивила реакция Ямаля после финального свистка. Несмотря на убедительную победу, выход в следующий раунд и звание лучшего футболиста встречи, он остался недоволен из-за того, что не смог отличиться голом.