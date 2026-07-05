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Испания
05 июля 2026, 00:22 | Обновлено 05 июля 2026, 01:11
1323
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В Испании назревает скандал перед матчем с Португалией на ЧМ-2026

Многие партнеры недовольны Ямалем

05 июля 2026, 00:22 | Обновлено 05 июля 2026, 01:11
1323
1 Comments
В Испании назревает скандал перед матчем с Португалией на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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В раздевалке сборной Испании растет недовольство из-за игры и поведения вингера Ламина Ямаля, сообщает El Nacional.

Несмотря на победу над Австрией (3:0) и звание лучшего игрока матча, действия 18-летнего футболиста якобы вызвали неоднозначную реакцию среди партнеров по команде.

По информации источника, некоторые футболисты считают, что Ямаль слишком часто пытался завершать атаки в одиночку, игнорируя партнеров, находившихся в более выгодных позициях.

Кроме того, опытных игроков удивила реакция Ямаля после финального свистка. Несмотря на убедительную победу, выход в следующий раунд и звание лучшего футболиста встречи, он остался недоволен из-за того, что не смог отличиться голом.

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Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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З таким гравцем ,як ямаль, Іспанія не стане чемпіоном.
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