В Испании назревает скандал перед матчем с Португалией на ЧМ-2026
Многие партнеры недовольны Ямалем
В раздевалке сборной Испании растет недовольство из-за игры и поведения вингера Ламина Ямаля, сообщает El Nacional.
Несмотря на победу над Австрией (3:0) и звание лучшего игрока матча, действия 18-летнего футболиста якобы вызвали неоднозначную реакцию среди партнеров по команде.
По информации источника, некоторые футболисты считают, что Ямаль слишком часто пытался завершать атаки в одиночку, игнорируя партнеров, находившихся в более выгодных позициях.
Кроме того, опытных игроков удивила реакция Ямаля после финального свистка. Несмотря на убедительную победу, выход в следующий раунд и звание лучшего футболиста встречи, он остался недоволен из-за того, что не смог отличиться голом.
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