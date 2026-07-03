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  4. ЯМАЛЬ – о выходе в 1/8 финала и звездной болезни: «Чувствую себя собой»
Чемпионат мира
03 июля 2026, 02:28 | Обновлено 03 июля 2026, 02:29
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ЯМАЛЬ – о выходе в 1/8 финала и звездной болезни: «Чувствую себя собой»

Звездный вингер поделился мыслями после победы над Австрией (3:0)

03 июля 2026, 02:28 | Обновлено 03 июля 2026, 02:29
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ЯМАЛЬ – о выходе в 1/8 финала и звездной болезни: «Чувствую себя собой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пообщался с журналистами после уверенной победы над Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026 (3:0). Ламин покинул поле без забитого мяча, но получил награду лучшему игроку матча.

«Я очень рад, прежде всего из-за выхода в следующий раунд, ведь это было самым главным. Мы все выходили из отеля с мыслью о том, что хотим поехать в Даллас и сыграть в 1/8 финала. Шаг за шагом я начинаю чувствовать себя самим собой, делаю необходимые забегания, дриблинг – все. Я чрезвычайно счастлив за команду, а особенно за свою маму, которую также хочу поздравить.

Я готов на все 100% и уже могу играть столько, сколько захочет тренер. Я продолжаю отдыхать и восстанавливаться, но чувствую себя на все 100%.

С момента, когда я выхожу из отеля, и до финального свистка я просто получаю удовольствие, но делаю это с менталитетом победителя и желанием проходить все дальше и дальше. Да, я получаю огромное удовольствие.

Любовь публики? Я очень благодарен за ту поддержку, которую мне оказывают на всех стадионах, где я играл. Невероятно ценю это, это помогает мне выходить на поле еще более мотивированным. Это самое великое, что есть в футболе, – нет ничего лучше чемпионата мира.

В конце концов, когда ребенок мечтает играть во футбол, он мечтает играть за свою сборную, и вот я здесь – на мундиале. Думаю только о том, чтобы проходить раунд за раундом и осуществлять свои мечты вместе с Испанией.

Меня трогает, когда я вижу счастливым своего брата, когда вижу, что моя мама живет той жизнью, о которой всегда мечтала, вижу своих друзей. В конце концов, это самая большая мечта ребёнка, даже если оставить в стороне футбол и все остальное. Для моего брата это все. Он мне как сын, я безумно его люблю.

Мы должны продолжать прибавлять в игре, в интенсивности, во всем. Но мы знаем свой уровень и знаем, что не боимся ни одной сборной. Мы – Испания, и это нужно доказывать на поле. Мы верим в собственные силы.

Серьезный вид после триумфа? Очевидно, что я счастлив. Мы вышли в следующий раунд, я очень рад. Но матч уже закончился, теперь нужно думать о следующем.

Дальше мы можем сыграть с Португалией. Конечно, сыграть против Криштиану было бы большой честью. Но я думаю о том, как выиграть наш матч, и мне все равно, кто пройдет из другой пары.

Как не поддаться звездной болезни? Фокусироваться на игре в футбол, проводить много времени с семьей. В конце концов, это единственные люди, которые до сих пор видят во мне просто Ламина, того, кем я являюсь на самом деле. И концентрироваться на каждом матче, ведь это новый вызов, которым нужно наслаждаться. Потому что, в конечном счёте, карьера очень коротка, и я уже никогда не сыграю на чемпионате мира в возрасте 18 лет», – сказал Ямаль.

Видеообзор матча

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Ламин Ямаль сборная Испании по футболу сборная Хорватии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: Marca
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