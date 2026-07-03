Триумфатор еврокубка возглавил клуб АПЛ, уволивший трех тренеров за сезон

Оливер Гласнер подписал контракт с «Ноттингем Форест» в качестве нового главного тренера с самой высокой зарплатой в истории клуба для наставника.

Контракт с 51-летним австрийцем подписан сразу на три сезона. В промежуток в один год и 10 дней Гласнер привел «Кристал Пэлас» к победам в Кубке и Суперкубке Англии, а также в Лиге конференций.

В начале прошлого сезона «лесники» уволили Нуну Эшпириту Санту и назначили Ангелоса Постекоглу, который продержался на посту 39 дней. Его преемник Шон Дайч не доработал до конца зимы, и сезон завершал Витор Перейра.