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Англия
03 июля 2026, 20:37 |
689
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Триумфатор еврокубка возглавил клуб АПЛ, уволивший трех тренеров за сезон

Оливер Гласнер возглавил «Ноттингем Форест»

03 июля 2026, 20:37 |
689
1 Comments
Триумфатор еврокубка возглавил клуб АПЛ, уволивший трех тренеров за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер
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Оливер Гласнер подписал контракт с «Ноттингем Форест» в качестве нового главного тренера с самой высокой зарплатой в истории клуба для наставника.

Контракт с 51-летним австрийцем подписан сразу на три сезона. В промежуток в один год и 10 дней Гласнер привел «Кристал Пэлас» к победам в Кубке и Суперкубке Англии, а также в Лиге конференций.

В начале прошлого сезона «лесники» уволили Нуну Эшпириту Санту и назначили Ангелоса Постекоглу, который продержался на посту 39 дней. Его преемник Шон Дайч не доработал до конца зимы, и сезон завершал Витор Перейра.

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Оливер Гласнер Ноттингем Форест Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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прекрасный выбор
я думал он сборную Германии примет или кого  из топов.
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