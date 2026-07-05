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  4. Знаменитый футболист решил уйти из Динамо после одной фразы
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 08:42 |
799
0

Знаменитый футболист решил уйти из Динамо после одной фразы

Богданов объяснил, почему покинул клуб в 2008 году

05 июля 2026, 08:42 |
799
0
Знаменитый футболист решил уйти из Динамо после одной фразы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Богданов
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Бывший полузащитник «Динамо» Андрей Богданов рассказал, почему в 2008 году решил не продлевать контракт с киевским клубом.

По словам футболиста, после окончания академии его перевели в «Динамо-3» и предложили новый контракт, однако он не видел для себя перспектив быстро пробиться в основную команду.

«Мне сказали фразу, после которой я принял решение: сначала шанс получат старшие футболисты, а моя очередь наступит только позже. Для меня это означало, что придется несколько лет просто ждать без каких-либо гарантий, поэтому я решил не оставаться в «Динамо».

Очень благодарен Юрию Бакалову, который поверил в меня. Сначала он пригласил меня в дубль, а затем начал доверять место и в первой команде. Именно это помогло мне развиваться», – рассказал Богданов.

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Дмитрий Олийченко Источник: Футбольний Диван
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