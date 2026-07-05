Знаменитый футболист решил уйти из Динамо после одной фразы
Богданов объяснил, почему покинул клуб в 2008 году
Бывший полузащитник «Динамо» Андрей Богданов рассказал, почему в 2008 году решил не продлевать контракт с киевским клубом.
По словам футболиста, после окончания академии его перевели в «Динамо-3» и предложили новый контракт, однако он не видел для себя перспектив быстро пробиться в основную команду.
«Мне сказали фразу, после которой я принял решение: сначала шанс получат старшие футболисты, а моя очередь наступит только позже. Для меня это означало, что придется несколько лет просто ждать без каких-либо гарантий, поэтому я решил не оставаться в «Динамо».
Очень благодарен Юрию Бакалову, который поверил в меня. Сначала он пригласил меня в дубль, а затем начал доверять место и в первой команде. Именно это помогло мне развиваться», – рассказал Богданов.
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