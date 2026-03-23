Назван футболист Динамо, который заслужил на вызов в сборную Украины
Андрей Богданов не понимает, почему Владимир Бражко оказался всего лишь в резервном списке
Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов отреагировал на решение главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, который не вызвал в сборную полузащитника «бело-синих» Владимира Бражко.
24-летний футболист, который в нынешнем сезоне провел 28 матчей за «Динамо» (три гола, два ассиста), оказался в резервном списке национальной команды.
– Знаете, если у нас в резервном списке находится Владимир Бражко... Давайте лучше обойдем эту тему. Бражко очень мощно начал эту весну, но не попал в основную заявку сборной.
Все зависит от главного тренера: каким он видит развитие и какой состав выбирает. Ответственность за результат лежит на нем. Поэтому сейчас давайте просто болеть за сборную.
– Вижу вас удивило, что Бражко оказался только в резерве.
– Он очень хорошо начал весеннюю часть сезона. Однако, как я уже сказал, есть главный тренер, формирующий состав. Давайте пожелаем нашей сборной победы – это все, что я могу сказать. У Бражко еще вся карьера впереди, он молодой парень, – признался Богданов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
