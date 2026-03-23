Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван футболист Динамо, который заслужил на вызов в сборную Украины
23 марта 2026, 12:49
Назван футболист Динамо, который заслужил на вызов в сборную Украины

Андрей Богданов не понимает, почему Владимир Бражко оказался всего лишь в резервном списке

ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Богданов отреагировал на решение главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, который не вызвал в сборную полузащитника «бело-синих» Владимира Бражко.

24-летний футболист, который в нынешнем сезоне провел 28 матчей за «Динамо» (три гола, два ассиста), оказался в резервном списке национальной команды.

– Знаете, если у нас в резервном списке находится Владимир Бражко... Давайте лучше обойдем эту тему. Бражко очень мощно начал эту весну, но не попал в основную заявку сборной.

Все зависит от главного тренера: каким он видит развитие и какой состав выбирает. Ответственность за результат лежит на нем. Поэтому сейчас давайте просто болеть за сборную.

– Вижу вас удивило, что Бражко оказался только в резерве.

– Он очень хорошо начал весеннюю часть сезона. Однако, как я уже сказал, есть главный тренер, формирующий состав. Давайте пожелаем нашей сборной победы – это все, что я могу сказать. У Бражко еще вся карьера впереди, он молодой парень, – признался Богданов.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владимир Бражко Андрей Богданов Сергей Ребров
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
