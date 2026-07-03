Покупатель есть. Челси хочет продать игрока, которого брали вместо Мудрика

22-летний аргентинский вингер «Челси» Алехандро Гарначо может летом сменить клуб.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, на футболиста претендует «Наполи», который ищет усиление для своих флангов. В «Челси» готовы рассмотреть предложения по аргентинцу, которого год назад купили у «Манчестер Юнайтед» в качестве замены дисквалифицированному украинцу Михаилу Мудрику. На Гарначо потратили 46 миллионов евро, столько же хотят получить от «Наполи». В Лондоне разочарованы выступлениями вингера и не рассчитывают на него в новом сезоне.

Также за ситуацией следит аргентинский «Ривер Плейт», но ему вряд ли по карману полноценный трансфер игрока.