Покупатель есть. Челси хочет продать игрока, которого брали вместо Мудрика
Гарначо заинтересовал «Наполи»
22-летний аргентинский вингер «Челси» Алехандро Гарначо может летом сменить клуб.
Как сообщает инсайдер Экрем Конур, на футболиста претендует «Наполи», который ищет усиление для своих флангов. В «Челси» готовы рассмотреть предложения по аргентинцу, которого год назад купили у «Манчестер Юнайтед» в качестве замены дисквалифицированному украинцу Михаилу Мудрику. На Гарначо потратили 46 миллионов евро, столько же хотят получить от «Наполи». В Лондоне разочарованы выступлениями вингера и не рассчитывают на него в новом сезоне.
Также за ситуацией следит аргентинский «Ривер Плейт», но ему вряд ли по карману полноценный трансфер игрока.
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