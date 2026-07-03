Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Покупатель есть. Челси хочет продать игрока, которого брали вместо Мудрика
Англия
03 июля 2026, 20:56 |
602
0

Покупатель есть. Челси хочет продать игрока, которого брали вместо Мудрика

Гарначо заинтересовал «Наполи»

03 июля 2026, 20:56 |
602
0
Покупатель есть. Челси хочет продать игрока, которого брали вместо Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

22-летний аргентинский вингер «Челси» Алехандро Гарначо может летом сменить клуб.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, на футболиста претендует «Наполи», который ищет усиление для своих флангов. В «Челси» готовы рассмотреть предложения по аргентинцу, которого год назад купили у «Манчестер Юнайтед» в качестве замены дисквалифицированному украинцу Михаилу Мудрику. На Гарначо потратили 46 миллионов евро, столько же хотят получить от «Наполи». В Лондоне разочарованы выступлениями вингера и не рассчитывают на него в новом сезоне.

Также за ситуацией следит аргентинский «Ривер Плейт», но ему вряд ли по карману полноценный трансфер игрока.

По теме:
Халл Сити вновь попробует купить трансферную цель Шахтера
Опытный воспитанник Шахтера нашел новый клуб
Жена Роберта Левандовски: «Мне невероятно страшно»
Алехандро Гарначо Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы Михаил Мудрик Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Футбол | 03 июля 2026, 19:11 0
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко

Киевский клуб продолжает формировать список игроков, которые будут нужны Игорю Костюку

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Футбол | 03 июля 2026, 07:05 9
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»

Швед впечатлен игрой Кейна на ЧМ-2026

Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Бокс | 03.07.2026, 05:02
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Футбол | 03.07.2026, 08:15
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены 13 из 16 участников 1/8 финала
Шахтер и его путь от золотой клетки к золотой кормушке
Футбол | 03.07.2026, 15:40
Шахтер и его путь от золотой клетки к золотой кормушке
Шахтер и его путь от золотой клетки к золотой кормушке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
02.07.2026, 18:57 29
Теннис
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
01.07.2026, 21:25 2
Футбол
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
02.07.2026, 09:42 3
Футбол
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
01.07.2026, 19:49 8
Футбол
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
02.07.2026, 07:00 13
Футбол
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
02.07.2026, 10:42 1
Футбол
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
Кабайел высказался про Усика и свой чемпионский титул
02.07.2026, 07:01 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем