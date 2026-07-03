Ливерпуль нацелился на бывшего игрока Шахтера

«Ливерпуль» интересуется 23-летним бывшим игроком донецкого «Шахтера» Кевином, который в настоящее время выступает за «Фулхэм».

Сообщается, что мерсисайдцы следят за вингером, видя в нём потенциальное усиление атаки в летнее трансферное окно. Конкретного предложения по игроку «красные» пока не направляли.

Кевин выступал за «Шахтёр» с января 2024 по август 2025 года. В «Фулхэм» он перешёл за 40 миллионов евро, что стало рекордной суммой трансфера для лондонского клуба. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 31 матче в составе «дачников», отличившись 3 забитыми голами и 4 голевыми передачами.