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Англия
03 июля 2026, 20:15 |
1306
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Ливерпуль нацелился на бывшего игрока Шахтера

Кевин может покинуть «Фулхэм» летом

03 июля 2026, 20:15 |
1306
1 Comments
Ливерпуль нацелился на бывшего игрока Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин
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«Ливерпуль» интересуется 23-летним бывшим игроком донецкого «Шахтера» Кевином, который в настоящее время выступает за «Фулхэм».

Сообщается, что мерсисайдцы следят за вингером, видя в нём потенциальное усиление атаки в летнее трансферное окно. Конкретного предложения по игроку «красные» пока не направляли.

Кевин выступал за «Шахтёр» с января 2024 по август 2025 года. В «Фулхэм» он перешёл за 40 миллионов евро, что стало рекордной суммой трансфера для лондонского клуба. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 31 матче в составе «дачников», отличившись 3 забитыми голами и 4 голевыми передачами.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Так він поки що нічого не показав у Фулхемі 
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