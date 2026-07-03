Стал рецидивистом. Арду Турана обвинили в серьезном преступлении
Тренер «Шахтера» должен большую сумму налоговой в Испании
У главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана есть проблемы с Испанским налоговым агентством, сообщает Mundo Deportivo.
Во вторник, 30 июня, ведомство опубликовало список физических лиц, имеющих задолженность перед государством в размере более 600 тысяч евро. В нем оказался и тренер «Шахтера». Налоговой службе в Испании Туран задолжал 1,26 млн евро.
Ситуация для турецкого специалиста усугубляется из-за того, что он считается рецидивистом. В прошлом году он также получал уведомления от Испанского налогового агентства о задолженности.
Сообщалось, что Арда Туран анонсировал прощание с «Шахтером».
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