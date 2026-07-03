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03 июля 2026, 10:49 |
443
0

Стал рецидивистом. Арду Турана обвинили в серьезном преступлении

Тренер «Шахтера» должен большую сумму налоговой в Испании

03 июля 2026, 10:49 |
443
0
Стал рецидивистом. Арду Турана обвинили в серьезном преступлении
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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У главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана есть проблемы с Испанским налоговым агентством, сообщает Mundo Deportivo.

Во вторник, 30 июня, ведомство опубликовало список физических лиц, имеющих задолженность перед государством в размере более 600 тысяч евро. В нем оказался и тренер «Шахтера». Налоговой службе в Испании Туран задолжал 1,26 млн евро.

Ситуация для турецкого специалиста усугубляется из-за того, что он считается рецидивистом. В прошлом году он также получал уведомления от Испанского налогового агентства о задолженности.

Сообщалось, что Арда Туран анонсировал прощание с «Шахтером».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Арда Туран Шахтер Донецк
Антон Романенко Источник: Mundo Deportivo
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