Стал рецидивистом. Арду Турана обвинили в серьезном преступлении

У главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана есть проблемы с Испанским налоговым агентством, сообщает Mundo Deportivo.

Во вторник, 30 июня, ведомство опубликовало список физических лиц, имеющих задолженность перед государством в размере более 600 тысяч евро. В нем оказался и тренер «Шахтера». Налоговой службе в Испании Туран задолжал 1,26 млн евро.

Ситуация для турецкого специалиста усугубляется из-за того, что он считается рецидивистом. В прошлом году он также получал уведомления от Испанского налогового агентства о задолженности.

Сообщалось, что Арда Туран анонсировал прощание с «Шахтером».