«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
Тренер горняков хочет возглавить один из топ-клубов Европы
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран заявил, что вскоре он мечтает возглавить какой-нибудь из европейских топ-клубов.
«Пока я стараюсь избегать высокомерных или эгоистических заявлений. Но моя мечта – руководить лучшими командами Европы, и я думаю, что это уже не за горами», – сказал тренер «Шахтера» в интервью YouTube-канала KAFA Sports.
Туран возглавил «горняков» летом 2025 года. Под его руководством «Шахтер» стал чемпионом Украины-2026. Контракт турецкого специалиста с донецким клубом рассчитан до лета 2027 года.
Сообщалось, что известный тренер дал неожиданный совет Арде Турану.
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