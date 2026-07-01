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  4. «Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 19:49 |
2871
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«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером

Тренер горняков хочет возглавить один из топ-клубов Европы

01 июля 2026, 19:49 |
2871
2 Comments
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран заявил, что вскоре он мечтает возглавить какой-нибудь из европейских топ-клубов.

«Пока я стараюсь избегать высокомерных или эгоистических заявлений. Но моя мечта – руководить лучшими командами Европы, и я думаю, что это уже не за горами», – сказал тренер «Шахтера» в интервью YouTube-канала KAFA Sports.

Туран возглавил «горняков» летом 2025 года. Под его руководством «Шахтер» стал чемпионом Украины-2026. Контракт турецкого специалиста с донецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

Сообщалось, что известный тренер дал неожиданный совет Арде Турану.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Арда Туран
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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Зроби шахтар таким і нікуди переходити не потрібно,, а то подавай йому все найкраще. Застукав рукава і вперед...
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Вигнати його за такі слова і повернути Йовічевича
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