«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран заявил, что вскоре он мечтает возглавить какой-нибудь из европейских топ-клубов.

«Пока я стараюсь избегать высокомерных или эгоистических заявлений. Но моя мечта – руководить лучшими командами Европы, и я думаю, что это уже не за горами», – сказал тренер «Шахтера» в интервью YouTube-канала KAFA Sports.

Туран возглавил «горняков» летом 2025 года. Под его руководством «Шахтер» стал чемпионом Украины-2026. Контракт турецкого специалиста с донецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

Сообщалось, что известный тренер дал неожиданный совет Арде Турану.