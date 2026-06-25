«Держись подальше». Известный тренер дал неожиданный совет Арде Турану
Серген Ялчин обратился к наставнику горняков
Бывший главный тренер турецкого «Бешикташа» Серген Ялчин поделился мнением о будущих перспективах наставника донецкого «Шахтера» Арды Турана.
«Арда Туран может перейти в хорошие европейские команды. Мой совет ему: держись подальше от сборной Турции. Вы видели, что произошло с нами. Есть ли что-то хуже этого?» – сказал Ялчин в эфире YouTube-канала Kafa Sports.
Арда Туран возглавил «Шахтер» летом 2025 года. Под его руководством «горняки» стали чемпионами Украины-2026. Контракт турецкого специалиста с донецким клубом рассчитан до лета 2027 года.
Сообщалось, что в Турции ошеломили «Шахтер» заявлением о Туране.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Еще одна украинская спортсменка Ирина Геращенко заняла 9-е место
Тренер Динамо высказался о новичках команды