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  4. «Держись подальше». Известный тренер дал неожиданный совет Арде Турану
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 16:54 |
1436
0

«Держись подальше». Известный тренер дал неожиданный совет Арде Турану

Серген Ялчин обратился к наставнику горняков

25 июня 2026, 16:54 |
1436
0
«Держись подальше». Известный тренер дал неожиданный совет Арде Турану
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Бывший главный тренер турецкого «Бешикташа» Серген Ялчин поделился мнением о будущих перспективах наставника донецкого «Шахтера» Арды Турана.

«Арда Туран может перейти в хорошие европейские команды. Мой совет ему: держись подальше от сборной Турции. Вы видели, что произошло с нами. Есть ли что-то хуже этого?» – сказал Ялчин в эфире YouTube-канала Kafa Sports.

Арда Туран возглавил «Шахтер» летом 2025 года. Под его руководством «горняки» стали чемпионами Украины-2026. Контракт турецкого специалиста с донецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

Сообщалось, что в Турции ошеломили «Шахтер» заявлением о Туране.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Арда Туран Шахтер Донецк сборная Турции по футболу Серген Ялчин Бешикташ
Антон Романенко Источник: Turkiye Gazetesi
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