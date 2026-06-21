В Турции ошеломили Шахтер заявлением о Туране

Бывший турецкий футболист Ильхан Мансыз заявил, что главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран вполне может возглавить сборную своей страны, если ее покинет Винченцо Монтелла.

«Если мы не продолжим сотрудничество с Монтеллой, Арда Туран может стать нашим следующим тренером национальной сборной», – заявил Мансыз в эфире телеканала Tivibu Spor.

После двух поражений от австралийцев и парагвайцев турки потеряли шансы на выход в 1/16 финала чемпионата мира-2026. Контракт с Монтеллой рассчитан до лета 2028 года.

Сообщалось, что Туран провел встречу с тренером знаменитого клуба.