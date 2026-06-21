В Турции ошеломили Шахтер заявлением о Туране
Ильхан Мансыз нашел новое место работы для тренера горняков
Бывший турецкий футболист Ильхан Мансыз заявил, что главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран вполне может возглавить сборную своей страны, если ее покинет Винченцо Монтелла.
«Если мы не продолжим сотрудничество с Монтеллой, Арда Туран может стать нашим следующим тренером национальной сборной», – заявил Мансыз в эфире телеканала Tivibu Spor.
После двух поражений от австралийцев и парагвайцев турки потеряли шансы на выход в 1/16 финала чемпионата мира-2026. Контракт с Монтеллой рассчитан до лета 2028 года.
Сообщалось, что Туран провел встречу с тренером знаменитого клуба.
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