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Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 21:38 | Обновлено 21 июня 2026, 21:39
756
0

В Турции ошеломили Шахтер заявлением о Туране

Ильхан Мансыз нашел новое место работы для тренера горняков

21 июня 2026, 21:38 | Обновлено 21 июня 2026, 21:39
756
0
В Турции ошеломили Шахтер заявлением о Туране
ФК Шахтер. Арда Туран
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Бывший турецкий футболист Ильхан Мансыз заявил, что главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран вполне может возглавить сборную своей страны, если ее покинет Винченцо Монтелла.

«Если мы не продолжим сотрудничество с Монтеллой, Арда Туран может стать нашим следующим тренером национальной сборной», – заявил Мансыз в эфире телеканала Tivibu Spor.

После двух поражений от австралийцев и парагвайцев турки потеряли шансы на выход в 1/16 финала чемпионата мира-2026. Контракт с Монтеллой рассчитан до лета 2028 года.

Сообщалось, что Туран провел встречу с тренером знаменитого клуба.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк сборная Турции по футболу Арда Туран Винченцо Монтелла
Антон Романенко Источник: Star.com.tr
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