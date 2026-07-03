Карлос Рохас подписал полноценный контракт с Эпицентром на три года

Клуб украинской Премьер-лиги «Эпицентр» подтвердил выкуп у испанского «Эркулеса» контракта 24-летнего вингера Карлоса Рохаса.

Сообщается, что с Рохасом подписан полноценный контракт сроком на три года.

Легионер выступал за украинский клуб на правах аренды со второй половины минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что переход Рохаса обошелся «Эпицентру» ориентировочно в 400 тысяч евро.