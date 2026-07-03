Украина. Премьер лига03 июля 2026, 18:44 |
238
2
Карлос Рохас подписал полноценный контракт с Эпицентром на три года
Испанец остается в Каменец-Подольском
03 июля 2026, 18:44 |
238
Подпишитесь на новости Sport.ua
Клуб украинской Премьер-лиги «Эпицентр» подтвердил выкуп у испанского «Эркулеса» контракта 24-летнего вингера Карлоса Рохаса.
Сообщается, что с Рохасом подписан полноценный контракт сроком на три года.
Легионер выступал за украинский клуб на правах аренды со второй половины минувшего сезона.
Ранее сообщалось, что переход Рохаса обошелся «Эпицентру» ориентировочно в 400 тысяч евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 03 июля 2026, 17:27 9
Восмикратный олимпийский чемпион присутствует на матче Джокович – Риндеркнеш
Футбол | 03 июля 2026, 18:57 0
Киевская команда вышла вперед на 32-й минуте товарищеского поединка
Футбол | 03.07.2026, 08:33
Футбол | 03.07.2026, 04:12
Бокс | 03.07.2026, 08:02
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Брали б вже і Дані Рохаса)))
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
02.07.2026, 07:29 18
02.07.2026, 09:25 2
03.07.2026, 07:05 10
01.07.2026, 21:44 22
02.07.2026, 10:03 11
02.07.2026, 09:42 3
Футбол