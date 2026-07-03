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  4. Карлос Рохас подписал полноценный контракт с Эпицентром на три года
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 18:44 |
238
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Карлос Рохас подписал полноценный контракт с Эпицентром на три года

Испанец остается в Каменец-Подольском

03 июля 2026, 18:44 |
238
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Карлос Рохас подписал полноценный контракт с Эпицентром на три года
fcepicentr.com.ua
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Клуб украинской Премьер-лиги «Эпицентр» подтвердил выкуп у испанского «Эркулеса» контракта 24-летнего вингера Карлоса Рохаса.

Сообщается, что с Рохасом подписан полноценный контракт сроком на три года.

Легионер выступал за украинский клуб на правах аренды со второй половины минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что переход Рохаса обошелся «Эпицентру» ориентировочно в 400 тысяч евро.

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Карлос Рохас (Эпицентр) Эпицентр Каменец-Подольский Эркулес трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: ФК Эпицентр
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Брали б вже і Дані Рохаса)))
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