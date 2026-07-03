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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр выкупил Карлоса Рохаса, установив рекорд клуба
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 10:10 |
1011
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр выкупил Карлоса Рохаса, установив рекорд клуба

Испанский вингер продолжит карьеру в Украине

03 июля 2026, 10:10 |
1011
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр выкупил Карлоса Рохаса, установив рекорд клуба
ФК Эпицентр. Карлос Рохас
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Клуб украинской Премьер-лиги «Эпицентр» выкупил контракт 24-летнего испанского вингера Карлоса Рохаса, который с января выступал за каменчан на правах аренды.

О сделке сообщил официальный сайт «Эркулеса» – клуба, из которого и был арендован Рохас.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но по данным из неофициальных источников, она обошлась украинцам в примерно 400 тысяч евро, что стало трансферным рекордом для входящих сделок для «Эпицентра».

Карлос Рохас во второй половине минувшего сезона сыграл 11 матчей за «Эпицентр», отличившись 3 голами и 2 ассистами.

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Карлос Рохас (Эпицентр) Эпицентр Каменец-Подольский Эркулес трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Эркулес (Аликанте)
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