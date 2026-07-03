ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр выкупил Карлоса Рохаса, установив рекорд клуба

Клуб украинской Премьер-лиги «Эпицентр» выкупил контракт 24-летнего испанского вингера Карлоса Рохаса, который с января выступал за каменчан на правах аренды.

О сделке сообщил официальный сайт «Эркулеса» – клуба, из которого и был арендован Рохас.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но по данным из неофициальных источников, она обошлась украинцам в примерно 400 тысяч евро, что стало трансферным рекордом для входящих сделок для «Эпицентра».

Карлос Рохас во второй половине минувшего сезона сыграл 11 матчей за «Эпицентр», отличившись 3 голами и 2 ассистами.