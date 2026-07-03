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  4. Клуб УПЛ потерял опытного игрока и получил тренера
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 18:22 |
397
0

Клуб УПЛ потерял опытного игрока и получил тренера

Андрей Беженар больше не будет играть в футбол

03 июля 2026, 18:22 |
397
0
Клуб УПЛ потерял опытного игрока и получил тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Беженар
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Полузащитник футбольного клуба «Эпицентр» Андрей Беженар принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. Впрочем, в свои 34 года он из футбола не уходит и остается работать тренером в структуре ФК «Эпицентр».

Андрея Беженара можно назвать рекордсменом клуба. Ведь он вместе с «Эпицентром» прошел путь от любительской лиги (где стал серебряным призером) до Украинской Премьер-лиги. Только на профессиональном уровне в активе Андрея 141 матч за «Эпицентр», у которых он отличился 13 голами и 17 ассистами. И теперь впереди новый этап в карьере.

В 16 матчах в УПЛ Беженар оформил один ассист.

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Руслан Полищук Источник: ФК Эпицентр
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