Клуб УПЛ потерял опытного игрока и получил тренера
Андрей Беженар больше не будет играть в футбол
Полузащитник футбольного клуба «Эпицентр» Андрей Беженар принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. Впрочем, в свои 34 года он из футбола не уходит и остается работать тренером в структуре ФК «Эпицентр».
Андрея Беженара можно назвать рекордсменом клуба. Ведь он вместе с «Эпицентром» прошел путь от любительской лиги (где стал серебряным призером) до Украинской Премьер-лиги. Только на профессиональном уровне в активе Андрея 141 матч за «Эпицентр», у которых он отличился 13 голами и 17 ассистами. И теперь впереди новый этап в карьере.
В 16 матчах в УПЛ Беженар оформил один ассист.
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