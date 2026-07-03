Клуб УПЛ потерял опытного игрока и получил тренера

Полузащитник футбольного клуба «Эпицентр» Андрей Беженар принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. Впрочем, в свои 34 года он из футбола не уходит и остается работать тренером в структуре ФК «Эпицентр».

Андрея Беженара можно назвать рекордсменом клуба. Ведь он вместе с «Эпицентром» прошел путь от любительской лиги (где стал серебряным призером) до Украинской Премьер-лиги. Только на профессиональном уровне в активе Андрея 141 матч за «Эпицентр», у которых он отличился 13 голами и 17 ассистами. И теперь впереди новый этап в карьере.

В 16 матчах в УПЛ Беженар оформил один ассист.