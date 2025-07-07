Эпицентр продлил контракты с капитаном и еще группой игроков

По информации Sport.ua, «Эпицентр» подписал новые контракты с рядом футболистов, у которых в конце июня закончились предыдущие соглашения. Подписи под трудовыми договорами поставили бессменный вратарь клуба в минувшем сезоне Олег Билык, капитан команды Андрей Беженар (дебютировал в «Эпицентре» еще на любительском уровне в 2019 году), другие полевые игроки Иван Бендера, Степан Григоращук, Евгений Запорожец, Владислав Крыстин, Станислав Крыстин, Андрей Липовуз, Андрей Ляшенко, Николай Миронюк, Владислав Мороз и Владимир Танчик.

На следующей неделе истекает контракт у Александра Климца, однако и этот 25-летний защитник с большой долей вероятности продолжит выступления за клуб из Хмельницкой области.

Сегодня дебютант УПЛ объявил о подписании контракта с воспитанником «Динамо» полузащитником Денисом Янаковым, который в последнее время играл за «Черноморец». Также 7 июля «Карпаты» сообщили о переходе в стан новичка УПЛ форварда Вадима Сидуна, до этого выступавшего на правах аренды за тернопольскую «Ниву».

Ранее отношения с «Эпицентром» оформил нападающий Андрей Борячук (предыдущий клуб — «Металлист 1925»).

Также на просмотре в Каменце-Подольском находятся два легионера.

Следующий контрольный матч команда Сергея Нагорняка проведет 10 июля. В этот день «Эпицентр» на выезде сыграет с «Рухом».