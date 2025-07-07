Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В составе Эпицентра дебютировали два легионера
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 10:23 |
538
0

В составе Эпицентра дебютировали два легионера

Сергей Нагорняк определится с ними на этой неделе

07 июля 2025, 10:23 |
538
0
В составе Эпицентра дебютировали два легионера
ФК Эпицентр

Как стало известно Sport.ua, в вчерашнем контрольном матче с «Подольем» за «Эпицентр» впервые сыграли два испанских легионера.

По имеющейся информации, им по 27 лет, по амплуа они – центральный защитник и правый полузащитник. Останутся ли игроки в Каменке-Подольской, определится на этой неделе.

Пока из-за незначительных повреждений не смогли принять участие в контрольном матче полузащитники Иван Бендера, Николай Миронюк и Андрей Липовуз. Не сыграют они и в следующем спарринге с «Рухом», который состоится 10 июля.

Покинули ряды «Эпицентра» вратарь Роман Жмурко, защитник Александр Жмуйда и полузащитник Максим Процив.

Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» одолел «Подолье».

По теме:
Довбик может оформить сенсационный трансфер. Это поможет Жироне
Наставник Малиновского заблокировал трансфер именитого футболиста
Мадридский Реал не знает, что делать с сенсационным форвардом
Эпицентр Каменец-Подольский инсайд трансферы трансферы УПЛ Александр Жмуйда Иван Бендера Николай Миронюк Андрей Липовуз
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский боксер бросил вызов Джейку Полу: «Но я в чудеса не верю»
Бокс | 06 июля 2025, 12:34 1
Украинский боксер бросил вызов Джейку Полу: «Но я в чудеса не верю»
Украинский боксер бросил вызов Джейку Полу: «Но я в чудеса не верю»

Александр Гвоздик считает, что легко победил бы блогера

Ванат не обрадуется. Сандерленд сделал предложение по нападающему Реала
Футбол | 07 июля 2025, 07:35 2
Ванат не обрадуется. Сандерленд сделал предложение по нападающему Реала
Ванат не обрадуется. Сандерленд сделал предложение по нападающему Реала

Гонсало Гарсия привлекает внимание английского клуба

Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Футбол | 07.07.2025, 08:26
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
Футбол | 06.07.2025, 21:28
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал одного из самых дорогих форвардов мира
Семь футболистов U-19 получили шанс проявить себя в киевском клубе
Футбол | 07.07.2025, 10:31
Семь футболистов U-19 получили шанс проявить себя в киевском клубе
Семь футболистов U-19 получили шанс проявить себя в киевском клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
Украина и Болгария второй раз подряд определили сильнейшего на тай-брейке
05.07.2025, 16:33
Волейбол
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
06.07.2025, 00:21 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб исключен из всех национальных соревнований
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб исключен из всех национальных соревнований
05.07.2025, 11:27
Футбол
Алекандр УСИК: «Дюбуа боится. Но у меня тоже есть страх»
Алекандр УСИК: «Дюбуа боится. Но у меня тоже есть страх»
05.07.2025, 17:15
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
Хаби АЛОНСО: «Ты должен немедленно уйти из мадридского Реала»
05.07.2025, 08:14 1
Футбол
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
Барселона продала игрока за смешные деньги. Ямаль умолял этого не делать
05.07.2025, 21:58
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который победит Усика
05.07.2025, 09:24
Бокс
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
ВИДЕО. Футболист Барселоны красиво отдыхает с украинкой. В Польше
06.07.2025, 01:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем