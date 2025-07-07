В составе Эпицентра дебютировали два легионера

Как стало известно Sport.ua, в вчерашнем контрольном матче с «Подольем» за «Эпицентр» впервые сыграли два испанских легионера.

По имеющейся информации, им по 27 лет, по амплуа они – центральный защитник и правый полузащитник. Останутся ли игроки в Каменке-Подольской, определится на этой неделе.

Пока из-за незначительных повреждений не смогли принять участие в контрольном матче полузащитники Иван Бендера, Николай Миронюк и Андрей Липовуз. Не сыграют они и в следующем спарринге с «Рухом», который состоится 10 июля.

Покинули ряды «Эпицентра» вратарь Роман Жмурко, защитник Александр Жмуйда и полузащитник Максим Процив.

Ранее сообщалось о том, что «Эпицентр» одолел «Подолье».