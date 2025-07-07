ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе форварда к новичку УПЛ
Вадим Сидун в ближайшее время присоединится к «Эпицентру»
Львовские «Карпаты» официально попрощались с 20-летним центральным нападающим Вадимом Сидуном, который будет выступать со следующего сезона за новичка УПЛ – клуб «Эпицентр».
В ближайшее время Вадим присоединится к новой команде и «Эпицентр» объявит о переходе игрока.
«ФК «Карпаты» благодарен Вадиму Сидуну за выступления в зелено-белой футболке и желает успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба.
Предыдущий сезон Вадим провел в составе тернопольской «Нивы». Форвард сыграл за перволиговый клуб 19 матчей, забил три мяча и отдал один ассист.
Хотя Сидун находился в «Карпатах» с лета 2022 года, сыграть более 20 матчей форварду не удалось. На счету Вадима лишь десять матчей за «львов».
Напомним, что «Эпицентр» подписал воспитанника «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло считает, что награда должна была достаться Паоло Мальдини
Вратарь – об удалении Дина Хейсена