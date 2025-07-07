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Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 15:59 | Обновлено 07 июля 2025, 16:08
1486
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе форварда к новичку УПЛ

Вадим Сидун в ближайшее время присоединится к «Эпицентру»

07 июля 2025, 15:59 | Обновлено 07 июля 2025, 16:08
1486
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе форварда к новичку УПЛ
ФК Карпаты. Вадим Сидун

Львовские «Карпаты» официально попрощались с 20-летним центральным нападающим Вадимом Сидуном, который будет выступать со следующего сезона за новичка УПЛ – клуб «Эпицентр».

В ближайшее время Вадим присоединится к новой команде и «Эпицентр» объявит о переходе игрока.

«ФК «Карпаты» благодарен Вадиму Сидуну за выступления в зелено-белой футболке и желает успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба.

Предыдущий сезон Вадим провел в составе тернопольской «Нивы». Форвард сыграл за перволиговый клуб 19 матчей, забил три мяча и отдал один ассист.

Хотя Сидун находился в «Карпатах» с лета 2022 года, сыграть более 20 матчей форварду не удалось. На счету Вадима лишь десять матчей за «львов».

Напомним, что «Эпицентр» подписал воспитанника «Динамо».

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Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вадим Сидун Эпицентр Каменец-Подольский трансферы трансферы УПЛ
Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
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