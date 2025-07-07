ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе форварда к новичку УПЛ

Львовские «Карпаты» официально попрощались с 20-летним центральным нападающим Вадимом Сидуном, который будет выступать со следующего сезона за новичка УПЛ – клуб «Эпицентр».

В ближайшее время Вадим присоединится к новой команде и «Эпицентр» объявит о переходе игрока.

«ФК «Карпаты» благодарен Вадиму Сидуну за выступления в зелено-белой футболке и желает успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба.

Предыдущий сезон Вадим провел в составе тернопольской «Нивы». Форвард сыграл за перволиговый клуб 19 матчей, забил три мяча и отдал один ассист.

Хотя Сидун находился в «Карпатах» с лета 2022 года, сыграть более 20 матчей форварду не удалось. На счету Вадима лишь десять матчей за «львов».

Напомним, что «Эпицентр» подписал воспитанника «Динамо».