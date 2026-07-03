Где смотреть онлайн матч 1/16 финала чемпионата мира Австралия – Египет
3 июля в 21:00 начнется матч 1/16 финала ЧМ-2026
В пятницу, 3 июля, в 21:00 по киевскому времени начнется матч 1/16 финала чемпионата мира.
Сборные Австралии и Египта поборются за путевку в 1/8 финала на стадионе в Арлингтоне, США.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи будет Густаво Техера из Уругвая.
Обе команды завершили групповой этап на вторых местах в своих квартетах. Австралия опередила Парагвай и Турцию и уступила США, а Египет обошел Иран и Новую Зеландию и пропустил вперед Бельгию.
Где смотреть онлайн матч 1/16 финала чемпионата мира Австралия – Египет
Трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
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