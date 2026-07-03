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Чемпионат мира
03 июля 2026, 18:18 | Обновлено 03 июля 2026, 18:30
86
0

Где смотреть онлайн матч 1/16 финала чемпионата мира Австралия – Египет

3 июля в 21:00 начнется матч 1/16 финала ЧМ-2026

03 июля 2026, 18:18 | Обновлено 03 июля 2026, 18:30
86
0
Где смотреть онлайн матч 1/16 финала чемпионата мира Австралия – Египет
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах
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В пятницу, 3 июля, в 21:00 по киевскому времени начнется матч 1/16 финала чемпионата мира.

Сборные Австралии и Египта поборются за путевку в 1/8 финала на стадионе в Арлингтоне, США.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи будет Густаво Техера из Уругвая.

Обе команды завершили групповой этап на вторых местах в своих квартетах. Австралия опередила Парагвай и Турцию и уступила США, а Египет обошел Иран и Новую Зеландию и пропустил вперед Бельгию.

Где смотреть онлайн матч 1/16 финала чемпионата мира Австралия – Египет

Трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Австралия – Египет. 1/16 финала чемпионата мира. Смотреть онлайн LIVE
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Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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